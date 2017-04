Selena Gomez vuelve a sorprender, ahora con un radical cambio look

Fiel a su regla de jugar con la reinvención, Selena Gomez volvió a dar una de esas sorpresas en las que demuestra que es capaz de cualquier cosa con tal de sacar provecho a su belleza. Esta vez, decidió poner un toque chic a su melena y fue la sensación entre sus fanáticos. Después de todo, estos meses ha retomado el vuelo y lo deja claro en cada detalle, ya sea en el plano profesional o en el personal.

VER GALERÍA

En este momento, no hay nada que le impida a Selena dar continuidad a sus sueños, y mucho menos a sus inquietudes cuando se trata de experimentar con cambios de look. A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Hands To Myself reveló la imagen de su nuevo corte de cabello, una elección que le vino perfecta y que recibió todas las aprobaciones por parte de su legión de seguidores. Ahora elegió un estilo wavy bob que se aprecia perfectamente en la foto; ahí aparece con la melena mojada y despeinada, como si después de su sesión con el estilista hubiera capturado esta instantánea.

Lo que genera más incertidumbre en torno a esta fotografía es que no hizo ningún comentario al respecto. La también actriz sólo colocó la publicación sin dar una pista de lo que tiene preparado, aunque las reacciones fueron inmediatas y, por si fuera poco, la postal alcanzó más de 3 millones de likes en tan sólo unas horas. Hace apenas unos días sorprendió con su look al asistir a la boda de su amigo David Henrie, a quien conoció durante las grabaciones de la serie Wizards of Waverly Place. Para esa fecha tan especial eligió un vestido en color rojo burdeos, con tirantes y cuello alto, una creación de la diseñadora Emilia Wickstead, con un costo por encima de los 19 mil pesos mexicanos.

VER GALERÍA

Este es uno de los mejores momentos para Selena, quien además de su éxito en lo profesional, ha podido encontrar el amor. Ahora disfruta una relación con el cantante The Weeknd, y se ha dejado ver muy entusiasmada viajando por el mundo. Aunque no ha hablado sobre el tema, ha confirmado de manera muy sutil su noviazgo a través de las redes sociales, espacio en donde ha revelado algunas fotografías junto a su amado.

Selena Gomez: 'Estuve deprimida y con ansiedad, también tuve ataques de pánico'

¡Por primera vez! Selena y The Weeknd comparten su foto más romántica juntos

No fue fácil, pero ahora sí, las piezas parecen haberse alineado. Es un nuevo momento para Selena, quien hace unos meses vivió una fuerte crisis personal, por la cual tuvo que hacer un alto en su carrera, en medio de una gira de conciertos, para poder someterse a una terapia para hacer frente a sus temores y una adicción que salió de control, su uso desmedido de Instagram. Hoy, todo eso parece haber quedado en el pasado y continúa firme en su renovación.

VER GALERÍA