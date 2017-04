Céline Dion a un año de la muerte de su esposo: 'Es difícil para mí verme con otra persona'

En medio de tantos recuerdos, Céline Dion mantiene firme su palabra, el amor que tiene por su fallecido esposo, René Angélil, es incondicional. Ha transcurrido poco más de un año desde su partida, y ella lo recuerda como si fuera el primer día. Acompañada de sus adorables hijos, la intérprete canadiense decidió abrir su corazón para dar detalle de lo que ocurre en su vida en este momento, en el que ha enfocado todo su esfuerzo al cuidado de su familia y a su trabajo. Por supuesto, estos meses algunas cosas han cambiado, pero nada le impide seguir adelante.

Lo cierto es que Céline tiene las cosas muy claras en el terreno amoroso, pues René le dejó las mejores lecciones en todos estos años. “Ahora, definitivamente, es muy pronto para mí. Definitivamente estoy enamorada de él (de René). Casada con él. Él es el amor de mi vida. Es muy difícil para mí verme con otra persona. El amor que tengo por él lo vivo todos los días”, dijo en una entrevista concedida al diario The Sun, cuando se le cuestionó sobre la posibilidad de conocer a una nueva persona.

Pero el recuerdo de Angélil es tan grande, que hoy la cantante hace un recuento de todo lo que significa para ella haber compartido esos años junto al que fuera su representante. “Probablemente me afligiré por el resto de mi vida. René me ha preparado para toda la vida desde que tengo 12 años. Nunca he conocido a otro hombre en mi vida, nunca he besado a otro hombre en vida”.

Sin embargo, Céline fue más allá y a través de sus declaraciones ahondó más sobre su sentir actual tras la pérdida de su gran compañero. “Lo extraño mucho. Lo echo de menos, porque fue mi pareja, por el hombre que abracé, besé y con quien hice el amor. Mis preocupaciones, mis sueños…”, dijo, sin olvidar lo mucho que ha recibido de sus hijos, quienes han sido su apoyo más fuerte en este instante.

La soledad tampoco ha sido un factor que determine el paso de sus días, ella ha sabido trabajar con ello y así se mantiene firme. “Me organizo para no sentirme sola… así que tengo una cama grande para poder dormir con mis gemelos. Ellos me han tranquilizado mucho. Los necesito. Los necesito cerca de mí”. Pero ella está preparada para el momento en que sus gemelos deseen ser más independientes. “Cuando llegue el momento en que quieran su habitación, su habitación estará lista. Pero vemos mucha televisión juntos. Estoy descubriendo Disney”, señaló con orgullo.

