La blusa de $480 dólares que usa JLo para demostrar su amor por Alex

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez derraman miel cada que están juntos, y a pesar de que la noticia de que estaban saliendo se confirmó solo hace un poco más de un mes, parecen estar súper enamorados y muy comprometidos el uno con el otro, así que las cosas van muy enserio. Y por si aún hubiera dudas, la actriz de Shades of blue quiso dejar las cosas en claro con un mensaje en su atuendo.

El martes pasado, por la noche la pareja fue vista saliendo del restaurante Prime 112 Steakhouse en Miami muy agarrados de la mano después de haber tenido una romántica cena. La cantante de 47 años llevaba puesta una blusa de Gucci que tiene escrita en color azul la frase “ciega de amor”. Todo indica que la cantante de If you had my love está en las nubes por su nuevo amor y que no presta atención a nada más que él.

Sin embargo esta blusa no es cualquier cosa ya que se vende en $480 dólares ($9,120 pesos mexicanos) en la tienda de la estilosa marca. JLo le sacó mucho provecho combinándola con una falda larga brillante color roja con estampados azules y blancos. La estrella del béisbol de 41 años iba con unos pantalones de rayas y un suéter cerrado de cuello en V.

Un paso más en su relación: Jennifer López presenta a su madre y su novio, Álex Rodríguez

¡Hasta bailaron! Marc Anthony recibe con los brazos abiertos a Alex Rodríguez, novio de JLo

Además de disfrutar de cenas fancy en Miami, la pareja aprovecha el trabajo de ambos para viajar juntos. Apenas la semana pasada la cantante dio unos conciertos en la República Dominicana a donde su enamorado también la acompañó. Ahí el deportista subió una foto a su Instagram en donde se le ve a él en la audiencia del show acompañado de Emme, la hija de JLo y Marc Anthony con quien también convivió la pareja durante este viaje debido a la gran amistad que hay entre los ex esposos. Otros viajes que han hecho juntos desde que están en una relación, han sido a Los Ángeles, Nueva York y Las Bahamas.

