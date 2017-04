¡Ni con Bryan ni con James! Mariah Carey termina su romance

Nada es para siempre, al menos eso lo sabe muy bien Mariah Carey, quien al parecer decidió poner fin a su relación amorosa con el bailarín Bryan Tanaka. Aunque se esperaba que esto fuera el resurgimiento de una linda relación, todo indica que aquellos momentos de cariño mutuo quedaron en el recuerdo. La diva pudo haber cambiado de opinión de un día para otro, pues en este momento no tiene ojos para nada ni nadie, a excepción de sus hijos y su carrera musical.

Todavía no hay una postura clara por parte de los dos, pero se ha dicho que ella se encuentra feliz disfrutando de la soltería, concentrada en otros aspectos de su vida, según información dada a conocer por la revista People, procedente de una fuente. Entre otras cosas, la citada publicación añade que su romance con Tanaka, solo fue una especie de distracción tras su ruptura con James Packer, el millonario australiano con quien incluso se dijo que contraería matrimonio.

Por si fuera poco, han salido a la luz otras posibles razones por las que esta ruptura fue definitiva. Se dice que la intérprete de Without You y Always Be My Baby se cansó de los constantes celos de Bryan, quien no soportaba la cercanía de ella con su ex, Nick Cannon, quien es padre de sus hijos. Además, los gastos excesivos del bailarín en ropa de diseñador, joyas y relojes terminaron por colmar la paciencia de la cantante, que una vez más suma un fracaso en su lista de amores, de acuerdo con información de TMZ.

Durante los últimos meses, Mimi hizo cómplice de sus aventuras a este chico con el que iba para todos lados. Por supuesto, no pudieron faltar las fotos de ambos dándose apasionados besos, o disfrutando la vida en pareja en algún lugar del mundo, pues no paraban de viajar. De Dubái a los Cabos, en México, presumieron su amor por todo lo alto, y ella dio prueba de ello de manera explícita en sus redes sociales.

Lo cierto es que en menos de un año, Mariah ha dado giros inesperados en su vida sentimental, pues esta vez su corazón no estará ni con Bryan ni con James, prefiere estar sola, junto a sus hijos y complaciendo cada uno de sus caprichos de diva.

