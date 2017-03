Beyoncé y la linda manera de hacer realidad el sueño de una fanática muy especial

En medio de su reciente embarazo, Beyoncé se ha dejado ver más sensible que de costumbre, no sólo con su familia, también con aquellos fans que en algún momento le han declarado su amor incondicional. Al parecer, está dispuesta a demostrar que ella no es ninguna estrella inalcanzable, por eso decidió dar una sorpresa inolvidable a una de sus fieles admiradoras, quien lloró de la emoción al hacer realidad su sueño, tener una conversación con la cantante de pop.

La intérprete de ‘Crazy in Love’ puso manos a la obra y tomó las redes sociales para contactar a Ebony Banks, una joven con cáncer en etapa 4, que tenía la ilusión de poder conocer a su ídolo. En el clip que puede ser visto en redes sociales, se observa el instante en que Beyoncé llama a la chica vía FaceTime, en la pantalla del celular aparece el rosto de la cantante, sonriente y feliz por esta sorpresa. “Te amo”, se escucha decir en varias ocasiones a la esposa de Jay Z, quien al final alza la mano para despedirse. Ebony tampoco contuvo la emoción y de fondo se escucha su voz, agradeciendo a ‘Bey’ por esta sorpresa.

Beyoncé facetiming with Ebony, a fan with a rare cancer disease whose last wish was to see Beyoncé. ❤️️💙 pic.twitter.com/pCkGzF4feZ