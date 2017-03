Jennifer Lopez revela el porqué de su cercana relación con Marc Anthony Ahora que la cantante está estrenando romance con el exbeisbolista Alex Rodriguez, ha dejado claro porqué se lleva tan bien con el papá de sus hijos

Se dijo de todo luego de que protagonizaran un beso durante la pasada entrega de los Latin Grammys, incluso se habló de una reconciliación, pero de eso nada. Ahora que Jennifer Lopez está estrenando romance con el exbeisbolista Alex Rodriguez, la Reina del Bronx rompe su silencio y da a conocer el porqué de su estrecha relación con su ex.

VER GALERÍA

Ahora que le está dando una nueva oportunidad al amor, la cantante se sincera y reconoce que aunque en un principio no creyó que fuera buena idea trabajar nuevamente con Marc Anthony, tras su ruptura, resultó la mejor decisión, pues ha conocido una parte que no conocía de él: “Al principio no dejaba de pensar en que, aunque estábamos bien con respeto a nuestro hijos, si volvíamos a trabajar juntos podríamos acabar peleándonos otra vez. Y la verdad es que estaba equivocada, estamos mejor que nunca”, comentó la cantante al programa de televisión Live With Kelly.

Luego de elegirlo como productor de su nuevo disco, JLo descubrió el excelente equipo que forma con el padre de sus hijos Max y Emme. Tras su divorcio, los neoyorkinos han sabido llevar a buen puerto su relación y se lleven muy bien, tal como lo dijo él sobre el escenario al asegurar que había tanta confianza que la veía como a una hermana. Sobre esto, la cantante reconoció que la relación con su ex es la mejor.

VER GALERÍA

“Estamos viviendo un gran momento ya que los chicos pueden pasar tanto tiempo con sus padres como lo deseen y además nos están viendo trabajar juntos. Creo que la dinámica está siendo muy positiva y beneficiosa para toda la familia”, detalló.

-Jennifer López conoce a la familia de Alex Rodríguez mientras Drake le manda un mensaje en su último disco

-Jennifer López y las curvas que han vuelto 'loco' a Alex Rodríguez

-En ¡HOLA!, Jennifer Lopez, el amor llama de nuevo a su puerta

VER GALERÍA

En su momento, JLo calificó como “devastador” su divorcio, pues tanto ella como Marc creyeron que su matrimonio sería para siempre. Ahora que está en otro momento de su vida, reconoce que ha podido superar esta difícil etapa y que está convencida de que lo mejor está por venir.