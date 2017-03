De luto el rock and roll: A los 90 años muere el padre del género, Chuck Berry

Alguna vez, John Lennon dijo que si hubiera que ponerle otro nombre al rock and roll, debería llamársele “Chuck Berry”. El ex Beatle sabía perfectamente lo que decía: puede que se debata mucho sobre el origen del rock, pero casi todos coinciden en que la figura fundacional fue este hombre nacido en 1926 en St. Louis, Missouri, y que cambiara el mundo con canciones como “Johnny B. Goode”, “Sweet Little Sixteen” o “No Particular Place To Go”.

Carolina de Mónaco y Chuck Berry durante el Baile de la Rosa de Monte Carlo de 2009.

Berry dejó de existir este 19 de marzo, a los 90 años, en las afueras de su natal St. Louis. La policía del Condado de St. Charles respondió a una emergencia médica, pero al llegar encontraron al legendario músico muerto.

A pesar de que sus facultades estaban declinando, Berry seguía tocando en vivo y había anunciado que este 2017 lanzaría su primer disco en 38 años titulado simplemente Chuck.