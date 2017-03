¡Espectacular! Lucero sorprende, ahora cantando en portugués

Nunca deja de dar sorpresas y esta vez lo hizo de nuevo. Lucero ha demostrado que es una mujer multifacética y que su talento no tiene límites. No sólo actúa, también canta y cuando lo hace el idioma no es ninguna barrera, pues lo mismo puede interpretar en español, que ¡en portugués! Sin duda, sus fanáticos son los más felices cuando ella demuestra que es capaz de reinventarse para seguir brillando como lo ha hecho durante todo este tiempo.

Fue en sus redes sociales en donde Lucero compartió un clip en el que aparece cantando en portugués el tema titulado Cadinho de Amor, una canción de la telenovela brasileña Carinha De Anjo, de la cual ella es protagonista. Con el carisma que la distingue, la mexicana dejó claro con esta interpretación que ser estrella no es fácil, pero ella ha superado todas las barreras. El clip ha sido la sensación entre todos sus seguidores, quienes llenaron de likes la publicación y compartieron lindos comentarios para ella.

Este es un gran momento para Lucero, pues estos meses se ha consolidado como una de las figuras más queridas en Brasil. Hace unos meses fue recibida por los fanáticos de aquél país con todos los honores, y hasta sorprendió moviendo el cuerpo al ritmo de samba y lo hizo de maravilla. En el aeropuerto, en las calles y por todos lados, Lucero recibió miles de muestras de afecto que la llenaron de felicidad. “Trabajar en Brasil ha sido un sueño hecho realidad. Es un país que me gusta mucho y que me ha acogido de forma increíble. Ahora ya puedo conversar en portugués”, declaró en febrero a las páginas de la revista ¡HOLA! México.

La protagonista de telenovelas se ha dejado ver en todo momento cercana a los brasileños, incluso fue honrada con una samba compuesta especialmente para ella y no dejó de celebrarlo. "La letra de la samba que hicieron mis adoradas fans brasileñas: 'siéntase cómodo para verla, que nuestra reina Lucero va a pasar, es poderosa, ella es una diva, ella llegó para arrasar en esta avenida' #agradecida #carnavaldalucero".

A la par de su éxito por aquellas latitudes, es una mujer muy organizada y cuida demasiado su vida personal. Aunque sabe que el trabajo demanda tiempo y esfuerzo, no se aparta para nada de sus hijos. “Viajo dos o tres semanas a Brasil para grabar escenas de la telenovela, y regreso a México por algunos meses. Para mí era importante que mis hijos no cambiaran su vida”, agregó en la entrevista que concedió en aquel mes a ¡HOLA! Entre otras cosas, existe un motivo más para que su felicidad sea mayor, su romance con Michel Kuri marcha sobre ruedas y, aunque descarta planes de boda, prefiere imaginar su vida con el empresario como en un eterno noviazgo.

