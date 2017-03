Selena Gomez: 'Estuve deprimida y con ansiedad, también tuve ataques de pánico'

No fue fácil, pero en medio del éxito, la fama y la ganancia de una cuantiosa fortuna, Selena Gomez tuvo que parar y anunciar su retiro temporal hace varios meses. Hoy está de regreso y lo hace una manera extraordinaria; ha retomado algunos proyectos y además posa por primera vez para una de las revistas de moda más importantes a nivel mundial. Este ha sido el mejor escaparate de la multifacética estrella para compartir algunos detalles de ese instante en que la ansiedad y los ataques de pánico la llevaron a huir de los reflectores.

Enfocada en el cuidado de su salud física y mental, la estrella pop se despidió de todos sus fanáticos para poner en orden aquellas cosas de su vida que no marchaban bien. “Mi autoestima estaba destruida. Estaba deprimida y con ansiedad. Tuve ataques de pánico antes y después de salir del escenario. Básicamente, sentía que no era buena, que no era capaz", declaró para la revista Vogue. En este punto, Gomez también hizo un comparativo; de un tiempo a la fecha las cosas han cambiado y su público es distinto. “Estaba acostumbrada a tocar para niños, a quienes pedía levantar su dedo meñique para hacer la promesa de no permitir que nadie los hiciera sentir mal… de repente, tengo chicos fumando y bebiendo en mis shows, gente de 20 y 30 años, miro a sus ojos y sé que no podría decir”.

Pero lo que siguió a la renuncia temporal de su vida como estrella fue muy duro. La cantante voló a Tennessee para confrontar su abrumadora realidad y en ese momento decidió someterse a terapia junto con otras chicas, en una constante búsqueda para sanar su mente. Fue ahí cuando se despojó del teléfono celular, y se desconectó por completo de la red social de la que se volvió adicta, Instagram. “Tan pronto como me convertí en la persona más seguida de Instagram me asusté… Se convirtió en algo que me consumía. Era el motivo por el que me levantaba y acostaba cada día. Era una adicta, sentía que estaba viendo cosas que no quería ver. Siempre termino sintiéndome fatal cada que miro Instagram”.

Aunque ahora ha decidido retomar el camino profesional, no se aparta del contacto con sus amigos. Los paseos son otra de las cosas que la motivan, pero también prefiere resguardarse en la casa que renta en Valley. “Creo que solo 17 personas tienen mi número de teléfono actualmente… tal vez sólo dos sean famosos”.

El empeño que ha puesto en ser mejor cada día ha rendido frutos. La intérprete de ‘Hands To Myself’ hoy se siente más estable, gracias a que también ha probado la terapia de conducta dialéctica. “Ha cambiado completamente mi vida… ojalá más gente hablara de esa terapia. A las chicas nos enseña a ser resistentes, fuertes, sexys, cool y relajadas. A la par de sus reflexiones y el nuevo rumbo que ha tomado su vida, disfruta un romance con el cantante The Weeknd, con quien se le ha visto muy cariñosa durante los últimos meses.

