¿Cuánto vale la fortuna de Taylor Swift?

Nadie puede negar que Taylor Swift es una de las cantantes más exitosas del momento y que desde el lanzamiento de su primer albúm, esta artista no ha hecho más que crecer en su carrera y volverse más exitosa. Con tan solo 27 años, la cantante y compositora es reina de la lista de la revista Forbes como la celebridad mejor pagada del 2016.

Según este medio, la estadounidense en los últimos 6 años ha ganado más de $470 millones de dólares ($9,870 millones de pesos mexicanos), de esta cantidad el 36% fue solamente en el último año, alcanzando así su máximo esplendor. Durante este tiempo, la intérprete de Bad blood sacó tres álbumes multi platino y fue nominada a 20 premios Grammy, así que no es de sorprenderse que su carrera esté dándole muchos frutos económicamente hablando.

Aun cuando Taylor ha sido señalada por sus múltiples relaciones, es una de las estrellas que deben su fortuna meramente a su trabajo y no a escándalos. Su último disco titulado 1989 vendió más de 1 millón de copias solo en su primera semana, colocándolo dentro de los 7 álbumes más vendidos de la historia. La gira de este disco tumbó el record del tour más rentable que desde hace más de diez años sostenía el grupo The Rolling Stones. Durante siete meses de viajes y conciertos, la cantante de Shake It Off recaudó más de 250 millones de dólares (5 mil millones de pesos mexicanos).

Conoce a las mascotas más tiernas de las celebridades

¿Cucharada de su propio Chocolate? Calvin Harris y su video lleno de indirectas a Taylor Swift

En mayo del 2016 un reporte de Billboard calculó que solamente su música recaudó más de 73 millones de dólares (más de 1,400 millones de pesos) entre sus tours, conciertos, venta de discos y streaming (sin ayuda de Spotify). Lo que es más impresionante aún es que todo esto está dejando fuera la venta de artículos promocionales y su participación en comerciales. Sumando todo, el imperio Swift gana más de 1 millón de dólares al día, nada mal, para una chica que empezó cantando música country solo con una guitarra.