Hay buenas noticias sobre el estado de salud del hijo de Michael Bublé

Las cosas siguen marchando por buen camino para Michael Bublé y su esposa Luisana Lopilato. Luego de varios meses dedicados al cuidado de la salud de su hijo Noah, la pareja vive un momento de tranquilidad gracias a la notable mejoría del pequeño. Hace apenas unos meses, Bublé compartía un alentador anuncio con todos sus fanáticos dando detalles de esta nueva etapa, y ahora es un allegado a la familia quien habló de los favorables acontecimientos que siguen llenando de satisfacción al cantante y a su esposa.

Darío, quien es hermano de Lopilato, no contuvo los ánimos y dio una breve declaración que refleja el bienestar que viven estos días. “Está muy bien (Noah), después de unos meses largos…", señaló en una entrevista concedida al diario argentino La Nación. Según información publicada en el citado medio, al pequeño se le realizó una cirugía hace algunas semanas para retirarle un tumor detectado en el hígado, y ahora permanece bajo tratamiento para terminar con esta circunstancia de manera definitiva.

Por supuesto, Darío trató de ser reservado, pero dio muestra de la gran confianza y fe que guarda la familia, frente esta situación que ha evolucionado de manera positiva. “Para mí es muy difícil hablarlo. Yo creo mucho en Dios, y vino un milagro de Dios. Desde cómo se encontró, desde la operación, hasta todo. Pero me gustaría que la que dé detalles sea mi hermana (Luisana). Fue algo que nos unió mucho como familia". El también actor aprovechó para agradecer a los medios de comunicación por el respeto que ha existido en este momento y a la gente que se ha sumado a las oraciones. "Divinos todos, supieron entender los silencios, hasta hoy en día. Hay mucha gente que ha orado mucho. La gente en la puerta del teatro me paraba y me decía estamos orando por Noah. Fue un momento muy fuerte…”.

En medio de todo esto, Darío destacó que la unión entre sus seres queridos ha sido esencial. El actor reveló que en medio de su rutina laboral viaja a Los Ángeles para visitar a su hermana, a su cuñado Michael y a sus adorados sobrinos. Por supuesto, afirma que en estas circunstancias los problemas de la vida cotidiana, en el trabajo o con los compañeros, pasan a último plano.

A principios de febrero Michael Bublé reveló la mejoría de su hijo Noah a través de un comunicado. Agradecido, él y su familia, destacaron la fortaleza del pequeño, quien con el apoyo de sus papás ha salido adelante. “Estamos muy agradecidos de reportarles que nuestro hijo Noah ha progresado de manera favorable durante su tratamiento, y los doctores están muy optimistas sobre el futuro de nuestro pequeñito. Él ha sido valiente en todo y nosotros seguimos inspirados por su coraje. Agradecemos a Dios por la fuerza que nos ha dado”, comunicó el intérprete.

