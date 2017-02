América Guinart, ex esposa de Alejandro Fernández: 'Quiero verlo con una buena mujer' La exesposa de 'El Potrillo' aseguró que le gustaría ver a su ex feliz al lado de una buena mujer

Compartió su vida con él desde 1992 a 1998, le dio tres hijos y es sin duda una de las mujeres que mejor lo conoce. Así es América Guinart, la exesposa de Alejandro Fernández, quien a pesar de haberse separado de él hace 19 años, sabe mejor que nadie cómo se maneja El Potrillo. Durante la presentación de su nuevo disco, realizada el pasado fin de semana en el Hospicio Cabañas, en Guadalajara, la mamá de los tres hijos mayores del cantante habló de la situación sentimental de su ex.

Luego de que el pasado Día de San Valentín, el cantante haya hecho público en su cuenta de Instagram que festejó esta fecha soltero, América platicó con la prensa de sus ganas de ver enamorado nuevamente al papá de sus hijos, quien luego de su intermitente noviazgo con Karla Laveaga, no se ha dejado ver con ninguna otra chica.

Con la simpatía que la caracteriza, la tapatía fue honesta y aseguró que la personalidad de El Potrillo, simplemente no es de un soltero: “Él no es para estar sólo, la verdad a él no le gusta estar sólo, ni puede, ni quiere, ni sabe estar solo”, dijo graciosa la que ha sido la única esposa del cantante.

Tal como lo ha hecho siempre, América no tiene más que buenos deseos para su ex, con quien dicho de paso, tiene una excelente relación: “A mí me gustaría verlo con una pareja, una buena mujer obviamente, que lo haga feliz y que sea una buena mujer para que aporte cosas buenas también a mis hijos”, dijo la tapatía a las cámaras de Ventanenado.

Durante el íntimo evento, a beneficio de la Fundación de Alejandro Fernández, que en esta ocasión destinará lo recaudado a una comunidad indígena de Jalisco, el cantante también contó con el apoyo de sus hijos Camila y Alejandro, este último confesó que también heredó el talento musical, pero que duda que siga con el legado familiar en el que ya trabaja su hermana: “Me gusta mucho cantar, pero no creo algún día llegarme a dedicar a eso”, comentó el joven.

En la gala también vimos a Ximena Navarrete y a su prometido Juan Carlos Valladares, al periodista Joaquín López Doriga y su esposa. Aunque don Vicente Fernández no pudo asistir, su esposa Cuquita sí acudió a aplaudir el trabajo de su hijo menor.