Lucero muestra que tiene el mejor ritmo para bailar samba

No sólo ha destacado en la actuación y el canto, Lucero tiene otros talentos con los que ha podido enamorar a todos sus fans fuera de México y eso la vuelve aún más especial. Esta vez la mexicana voló hasta Brasil, en donde fue recibida con un carnaval, simplemente por ser una de las estrellas latinas más queridas por esas latitudes. Para agradecer a sus fanáticos por el extraordinario recibimiento que le dieron, tuvo una de las mejores ideas; sorprendió con sus mejores pasos de baile al ritmo de samba y de esta forma le puso un toque único a la celebración en su honor que fue todo un acontecimiento.

En sus redes sociales, la también llamada Novia de América dio muestra del inmenso cariño que le tienen los brasileños. Compartió en Instagram imágenes de su llegada al aeropuerto, en donde ya la esperaba una multitud de fanáticos que le dio la bienvenida con globos, gritos de emoción y algunos abrazos. Luego fue consentida con una colorida fiesta en la calle, en donde cientos de personas aclamaron su presencia. Ella opinó emotiva al respecto.”¡Wooow, no lo puedo creer, no tengo palabras para agradecer esa fiesta tan linda, ese homenaje que me regalan mis adorad@s fans brasileños! ¡GRACiAS siempre por tanto amor!”.

Por si fuera poco, las fanáticas le compusieron una samba que bailó muy orgullosa, ataviada en una blusa color verde con la imagen de su rostro, una corona de flores y un antifaz con pluma color negro. Alzando las manos y con su particular sonrisa, Lucero movió la cadera al ritmo de las percusiones, saludó a quienes le manifestaron todo su afecto y demostró que mover el cuerpo a este ritmo es otra de sus fuertes debilidades. Así, rindió un original homenaje a la cultura de aquella nación, en donde es todo un ídolo. "La letra de la samba que hicieron mis adoradas fans brasileñas: 'siéntase cómodo para verla, que nuestra reina Lucero va a pasar, es poderosa, ella es una diva, ella llegó para arrasar en esta avenida' #agradecida #carnavaldalucero".

Su paso por Brasil ha sido espectacular, en aquél país protagonizó la telenovela Carinha de Anjo, lo cual catapultó su éxito de manera extraordinaria. Recientemente posó para las páginas de la revista ¡HOLA! México, en donde contó que se encuentra felizmente enamorada de su actual pareja, Michel Kuri, aunque descartó que tenga planes de casarse. “Siempre nos preguntan a Michel y a mi: ‘¿se casan?’ y no lo tenemos planeado, somos muy felices así. No sé si más grandes… ¡o si nos quedaremos como novios eternos!”. Entre otras cosas, señaló que su pareja sabe y respeta todo lo relacionado con su carrera, pues él así se enamoró de ella. Por supuesto, tiene más motivos para celebrar, pues el 17 de febrero cumple 37 años de trayectoria.

