Blue Ivy, la gran protagonista de los Grammys

Si alguien estaba preocupado porque Blue Ivy se sintiera un tanto en segundo plano ante la llegada de sus hermanos gemelos, la nena tiene otros planes. La pequeña de cinco años capturó todos los reflectores durante la entrega de los premios Grammy a lo mejor de la música. Desde la primera fila enfundada en un coquetísimo tuxedo rosa, la nena no solo fue la que más disfrutó de la noche, sino que fue parte de todos los mejores momentos.

VER GALERÍA

Todo mundo esperaba a que su mamá, Beyoncé, hiciera su primera aparición desde que anunció su inesperado embarazo hace algunos días. Y si en el escenario se veía a la Queen B en su máximo esplendor presumiendo su dulce espera con un concepto muy similar a la sesión fotográfica del anuncio de las buenas nuevas, Blue Ivy no se quedaba atrás. Desde que comenzó el performance de su mamá se veía que la nena sería incluida cuando apareció en el video corriendo alrededor de ella con un vistoso traje amarillo.

Llena de orgullos sobre el regazo de su papá, Jay Z, Blue aplaudió fuertemente a su mami convirtiéndose en su más gran fan. Y es que éste era un día de la familia Carter, pues para anunciar a Beyoncé no subió nadie más en el escenario que su madre, Tina Knowles. Ni decir de la carita de ilusión de la niña cuando su mamá ganó uno de los premios. Pero si su mamá y su abuela ya habían tenido su momento, Blue sería la estrella de todo el show, pues ella no tenía que preocuparse por cantar o por los premios, ella solo estaba para disfrutar.

VER GALERÍA

En uno de los reencuentros más esperados, Blue Ivy volvió a ver a Rihanna, quien es especialmente cercana a su papá y con quien disfrutó ya otra ceremonia de los Grammy. Al parecer, la cantante y la nena son grandes amigas y la intérprete de Umbrella no podría haberse mostrado más emocionado de volver a ver a la pequeña Blue.

Los mejores looks de los Grammy 2017

Otro que no resistió la tentación de ir a saludar a la mini estrella de la noche, fue Nick Jonas, quien trató de conquistar a la pequeña quien lo veía con un poco de duda. Pero no todo fueron saludos, la estilosa nena también fue parte del improvisado Carpool Karaoke que James Corden organizó entre los asistentes. Aunque es muy chiquita todavía, cantó en compañía de estrellas como JLo, Neil Diamond, John Legend, entre varios más. Eso sí, Blue lo hizo todo sin soltar su bolsita de mano que complementaba su look.

VER GALERÍA