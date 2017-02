Selena Gomez habla por primera vez del breve retiro que tuvo

Durante una conferencia hecha por Netflix, Selena Gomez habló sobre como su propia experiencia influyó en la nueva serie 13 Reasons Why, la cual está produciendo con su madre, Mandy Teefey. Este proyecto está basado en una novela de Jay Asher en donde el personaje principal se suicida al atravesar por varias situaciones difíciles en su escuela.

Durante la entrevista, Selena contó cómo fue su adolescencia y la confusión que la rodeaba en la secundaria. Según explicaba ella, esta etapa de la vida es difícil para un niño que no está en el ojo público, así que para algunas estrellas, crecer en medio de chismes, rumores y trabajo, es muy complicado de manejar.

La intérprete de Hands To Myself confiesa que atravesó por un momento muy duro y que algunos de esos hechos hicieron que se identificara con la serie “Estuve fuera por 90 días y conocí a muchos otros niños en este lugar; estamos hablando de muchas de las situaciones que vivieron estos personajes (…) Yo tuve que lidiar con eso en una escala diferente. Ya fuera por los demás niños o simplemente por el hecho de crecer en la escuela más grande del mundo, la cual fue Disney Channel, también los adultos tenían la audacia de tratar de decirme cómo debería de vivir mi vida. Fue un momento muy confuso para mí… no tenía idea de en qué me iba a convertir. Definitivamente me pegó.”

La cantante tuvo que lidiar con mucho estrés, con tener Lupus y recibir el tratamiento e incluso tuvo que cancelar una gira debido a que su madre sufrió un aborto. La estrella de 24 años siempre ha dicho que le gusta intentar ser un buen ejemplo para sus seguidores aunque a veces no es nada fácil “me guste o no, la gente me ha visto cometer errores y los he tenido que usar como algo bueno, porque así ellos pueden confiar en mí.”

En su cuenta de Instagram, la pop star subió una foto en la que escribió “13 reasons why representa una historia auténtica de con qué tienen que lidiar todos los niños en su vida diaria. La presión, las falsas expectativas sobre como creen que deben de ser. Ya sea que hayas leído el libro o no, es una historia que todo chico hace y por la que seguirá atravesando – a menos que sigamos hablando de ello. La gente está sufriendo y merece ser escuchada. (…)”.