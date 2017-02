‘Priceless’, la reacción de Celine Dion ante el compromiso de sus fans

Las canciones de Céline Dion han unido a miles de parejas alrededor del mundo, pero nunca en una forma tan literal cómo sucedió con Nick Janevski y Austin McMillan. Los enamorados son fanáticos de la canadiense, por lo que a Austin le pareció una excelente idea el proponerle matrimonio a su novia durante un meet & greet después del concierto de la cantante. Con lo que no contó es que Celine se verían aún más sorprendida que Nick en las fotografías regalando unas postales muy divertidas del inolvidable momento.

Si bien toda novia quiere ser la protagonista de un momento tan especial como éste, hay veces que se pueden hacer concesiones. Así lo ha hecho Austin, quien solo compartiría este momento con su ídolo. “Céline Dion es la única persona que no me molestaría que photobombeara las fotos de nuestro compromiso. ¡Toda vía estoy flotando por las nubes sintiendo que es un sueño! ¡Mi corazón está tan feliz! ¡Un sueño hecho realidad!”, escribió la enamoradísima novia.

Nick se sacó un diez preparando este momento desde hace meses con la ayuda del manager de Céline. Al parecer, el chico fue su entrenador personal y logró convencerlo de apoyarlo para hacer de este un día inolvidable. La novia contó a Cosmopolitan que la razón detrás de la reacción de Céline fue que Austin estaba tan emocionada que ni siquiera logró darle el sí a su futuro marido. “Estábamos tomándonos fotos cuando de repente él se puso en una rodilla. Me congelé. No dije nada, solo sonreí. Dos minutos pasaron y ella se puso muy nerviosa…¡se escondió detrás de una cortina!”.

Por supuesto, los novios van a bailar como su primera canción My Heart Will Go On. Y como parte de este gran momento Céline solo tuvo buenos deseos para ellos: “Todo está un poco borroso pero ella fue muy dulce. Nos dijo que nos deseaba un largo y feliz matrimonio como el que ella tuvo con su esposo. Halagó mi anillo y nos preguntó si podía ir a la boda”.

“Cuando Céline está tan impresionada como tú en tu propuesta”, comenzó el escrito de Austin al compartir estas imágenes en su cuenta de Instagram. “¡No hay palabras para describir este momento! Lo que pensé que sería solo una noche especial viendo a mi artista favorita terminó siendo una noche llena de tanta diversión, sorpresa y celebración con todos a los que amo e incluso acabó con donas y helado, así que no sé cómo pudo ser mejor. Me voy a casar con el hombre de mis sueños y voy a envejecer junto a mi mejor amigo. El tiempo de Dios es perfecto, nada podría ser mejor que esto”.

