'¡Hola mundo!', Anahí presenta la primera foto de su bebé, Manuel

La imagen más esperada para los fanáticos de Anahí ha llegado. La cantante ha compartido a través de su cuenta de Instagram la primera fotografía de su bebé, Manuel, y el nene no podría ser más encantador. Apenas tiene poco más de 10 días, pero como bien contaba su papá, el Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco ya deja ver cierto parecido con su padre. “Salió más güero que yo”, fue la simpática forma en la que el orgulloso papá describió a su primogénito y en definitiva, no se ha equivocado.

“¡Hola mundo! ¡Soy Manuel!”, escribió la protagonista de RBD junto a la imagen que se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales. En menos de 20 minutos había alcanzado 60,000 likes y solo se puede esperar que siga subiendo conforme los fans de Anahí alrededor del mundo se acerquen a su cuenta de Instagram para conocer al primer bebé de su ídolo.

Después de lograr conseguir su sueño de convertirse en mamá, Anahí no podría verse más cómoda y feliz en esta faceta. No puede dejar atrás los mensajes de agradecimiento a la vida por el enorme regalo que le ha llegado a través de Manuel. “10 días. El momento más feliz de mi vida. No puedo explicar lo que se siente tener a tu bebé en los brazos por primera vez hasta que lo vives. Es amor absoluto. En un mundo tan dividido, donde cada día parece que perdemos la fe, son los bebés los angelitos que vienen llegando por quienes vale la pena hacer todo lo que esté en nuestras manos para dejarles un mundo mejor, un mundo lleno de amor. El mundo que todos queremos”, así ha descrito Anahí esta experiencia irrepetible en su vida.

Por supuesto, no está sola en este sentimiento, pues también el Gobernador ha hablado de su bebé y por supuesto, de su guapa mujer. “Tanto mi señora como un servidor estamos muy agradecidos con Dios por esta gran bendición que nos dio la vida”, dijo al diario Reforma en uno de sus eventos oficiales.

Fue precisamente en una de estas ocasiones en la que pudimos ver que Anahí ya está “como si nada”, después de convertirse en mamá. Tan guapa como siempre y de lo más activa, la también actriz reapareció en público solo cinco días después del nacimiento de Baby Manuel. Definitivamente, la alegría ha llegado en pleno a la casa de los Velasco.

