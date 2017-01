Dulce María toma la palabra para hablar sobre los rumores de embarazo La ex RBD recurrió, molesta, a las redes sociales para desmentir los rumores de embarazo

Los fans de RBD están ansiosos para ver cómo sus artistas favoritos incursionar en un nuevo rol: el de padres. Primero fue Alfonso Herrera, quien dio la bienvenida a su bebé junto a su novia Diana Vázquez, luego fue Anahí quien enterneció las redes sociales con la feliz noticia del nacimiento de su primer hijo junto al gobernador de Chiapas Manuel Velasco, y recientemente se sumaron rumores de embarazo que apuntaban a Dulce María, los que fueron rápidamente desmentidos por la misma actriz y cantante.

Fue después de que una revista de circulación mexicana diera a conocer la noticia de su supuesto embarazo cuando la ex RBD decidió tomar la palabra a través de su cuenta de Twitter para aclarar las cosas. “Jajaja ay no por dios lo que faltaba! Por supuesto que NO estoy embarazada, no sé de verdad de dónde sacan tantas mentiras y difamaciones”, escribió Dulce María en un primer mensaje. Luego, agregó un tanto más enfadada: “No sé ni que venga en su “nota” pero es MENTIRA y me impresiona ver como inventan y difaman todo en base a su imaginación y mala intención”. Para finalizar, expresó aún molesta: “No sé cómo alguien que trabaje para ese tipo de revistas y "Notas" falsas se puede llamar periodista no sé cómo pueden dormir tranquilos…”.

En cuanto a la maternidad, recordemos que Dulce María dejó bien en claro en junio pasado que todavía no veía tan cerca esa etapa de su vida. “Ahorita estoy dedicada a mi carrera, a la música. Mi energía y mi enfoque está en eso. Pero más adelante sí me gustaría tal vez formar una familia o algo, pero todavía esa etapa no ha llegado a mi vida y estoy muy contenta como estoy”, dijo en aquel entonces a People en Español.

Dulce María, feliz y muy sonriente, presume en redes sociales a su nuevo novio

Los recientes rumores de que esperaba a su primer hijo llegaron después de que la artista de 31 años de edad hiciera oficial su relación sentimental con el productor Paco Álvarez, a quien conoció durante la grabación del videoclip de su canción No sé llorar. Recordemos que fue en los primeros días de enero cuando Dulce María sorprendió a sus millones de seguidores publicando en su cuenta de Instagram una romántica fotografía en la que aparecía acompañada de su pareja. “Sin duda de todas las cosas bonitas que me pasaron en el 2016 la mejor fue conocerte”, escribió al lado de la imagen.