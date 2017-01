El representante de Alejandro Fernández demanda a Luis Miguel Los cantantes habían comenzado las negociaciones para llevar a cabo una gira conjunta

Recordemos que fue en octubre de 2015 cuando comenzaron las negociaciones para llevar a cabo una gira entre Alejandro Fernández y Luis Miguel de abril a noviembre de 2016. Ahora, después de que no se llegara a ningún acuerdo, se ha sabido que Star Productions, la empresa que representa a ‘El Potrillo’, interpuso una demanda contra Luis Miguel por incumplimiento de contrato.

"Ambos artistas firmaron con el promotor de la gira acuerdos preliminares sujetos a la posterior y necesaria celebración de un contrato formal de prestación de servicios artísticos con el mismo promotor", se destaca en el comunicado emitido por Star Productions. “Sin embargo, a pesar de los esfuerzos económicos y laborales realizados por Alejandro Fernández como por su equipo de trabajo para llevar a cabo la gira, entre ellos el tener un calendario a la disposición, no se llegó a ningún acuerdo”, sentencia, para luego continuar explicando que a finales del primer trimestre del año 2016 se reanudaron las negociaciones de la gira con la idea de poder realizarla de marzo a septiembre de 2017. Pero el tiempo siguió pasando sin que se elaboraran ni firmaran los contratos, lo que llevó a Star Productions a “la necesidad de presentar un procedimiento legal”, tal y como ellos mismos dicen en el comunicado que se puede leer en El Universal.

Para terminar, Alejandro Fernández se pronuncia en el comunicado para lamentar el hecho de no haber podido concretar la gira junto a Luis Miguel. "Después de año y medio de grandes esfuerzos por parte mía y de mi equipo de trabajo por darle a nuestro público una gran gira; lamentablemente no pudimos llegar a ningún acuerdo", señala el cantante de 45 años de edad. Siempre muy comprometido con sus seguidores, el artista expresa: “Me hubiese gustado mucho complacer con este proyecto a todo mi público que siempre me ha apoyado y razón por la cual podemos tener esta carrera”.