El ‘primo' de George Michael despierta dudas sobre las causas del fallecimiento del cantante británico El amigo de la infancia del músico ha concedido una entrevista en la que expone su versión en torno a la muerte del artista

Fue el pasado domingo de Navidad que se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de George Michael a los 53 años de edad después de haber sido hallado sin vida en su cama en su domicilio de Oxfordshire por su pareja, Fadi Fawaz. Semanas después de aquel día, Andros Georgiou, primo del músico británico, ha confesado en una entrevista en la BBC que sospecha que el artista murió de una sobredosis.

Andros Georgiou fue en realidad un amigo de la infancia de George Michael, pero ambos decían que eran primos. Revelando su versión, Andros Georgiou dijo que el artista habría fallecido después de haber tomado "mucho de algo, mezclado con antidepresivos y otros fármacos, además de alcohol”. Además de negar que se haya tratado de un suicidio, Andros Georgiou reveló que el cantante había vuelto a caer en las drogas. "Creo que fue un accidente", expresó el primo del artista al programa de Victoria Derbyshire de la BBC. "Las drogas duras habían vuelto en su vida”, agregó para luego continuar: "Pienso que tomó demasiado de algo, mezclado con los antidepresivos y las otras drogas que estaba tomando, y con alcohol. Creo que su corazón dejó de latir”. Además, expresó: "Creo que tenía pensamientos suicidas, porque su salud mental estaba debilitada, pero no creo que fuera un suicidio".

En la entrevista, el amigo del artista británico reveló su deseo de esclarecer lo sucedido el pasado domingo de Navidad: "Sólo quiero llegar a la verdad de lo que pasó: lo que había en su sangre en ese momento, quién se lo dio, por qué lo tomó de nuevo”. Aunque en la entrevista no dijo nada al respecto, a una semana de cumplirse el primer mes del fallecimiento de George Michael, Andros Georgiou había roto el silencio el domingo pasado publicando un texto en su cuenta de Facebook en el que realizaba una serie de preguntas dirigidas a la pareja del cantante, Fadi Fawaz. "He estado tratando de contenerme en cuanto a este tweet que vi hace más o menos 10 días, pero cuanto más descubro sobre Fadi, menos puedo mantener la boca cerrada por más tiempo. Primero, nunca estuvo con Yog (George) 24 horas al día porque nunca vivieron juntos. ¿Él vivía en una de las casas de Yog en Regents Park?", escribió el músico en su perfil, quien luego añadió que si así fuera no entiende por qué no estaban juntos en Noche Buena. ""Incluso si así fuera, ¿por qué no estaban juntos en Nochebuena? Y, ¿por qué dormía en el coche? Surgen demasiadas preguntas", cuestionó Andros a continuación.

Recordemos que la autopsia de George Michael arrojó resultados "no concluyentes", por lo que se necesitarán "nuevas pruebas", según explicó días atrás la policía. "La causa de la muerte no es concluyente y es necesario llevar a cabo más pruebas", apuntó un portavoz del cuerpo policial de Thames Valley, que agregó que los resultados de esos nuevos análisis no se conocerán probablemente hasta dentro de "varias semanas". Además, la misma fuente policial reveló que la muerte del cantante británico "sigue siendo considerado inexplicable pero no sospechoso”.