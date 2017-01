Fadi Fawaz, pareja de George Michael, asegura que su cuenta de Twitter fue ‘hackeada’: ‘No envié esos tweets’ Fue después de que se revelaran los primeros resultados de la autopsia del cantante británico que se publicaron impactantes tweets que hablaban sobre supuestas causas de muerte

Fue el pasado domingo de Navidad que se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de George Michael a los 53 años de edad. El cantante fue hallado sin vida en su cama en su domicilio de Oxfordshire por su pareja, Fadi Fawaz, quien en primer momento expresó a través de Twitter: "Es una Navidad que nunca olvidaré, encontrar a tu pareja muerta pacíficamente en la cama a primera hora de la mañana... nunca dejaré de echarte de menos”. Días después de aquella publicación, y tras darse a conocer los primeros resultados de la autopsia, en la cuenta de Twitter del peluquero se leyeron polémicos mensajes que hablaban sobre la muerte del artista británico y sus causas insinuando un posible suicidio.

VER GALERÍA

Fadi Fawaz dijo al diario The Mirror que su cuenta de Twitter había sido hackeada, por lo que él no había sido quien escribió esos tweets. "Estoy sorprendido con lo que está pasando con Twitter. Mi cuenta ha sido hackeada y cerrada", expresó al periódico. "Para ser honesto tengo un poco de miedo. No envié esos tweets. Me desperté a las 11.30 con las noticias. No voy a preocuparme por estas cosas", agregó el estilista. Los tweets se publicaron después de que se diera a conocer que la autopsia de George Michael arrojaba resultados "no concluyentes", por lo que se necesitarán "nuevas pruebas", según explicó en su momento la policía.

El dramático testimonio de Fadi Fawaz, pareja de George Michael, tras 'encontrarlo muerto en la cama’

Más detalles sobre el fallecimiento del cantante británico George Michael a los 53 años de edad​

"La causa de la muerte no es concluyente y es necesario llevar a cabo más pruebas", apuntó un portavoz del cuerpo policial de Thames Valley, que agregó que los resultados de esos nuevos análisis no se conocerán probablemente hasta dentro de "varias semanas". La misma fuente policial dijo que el fallecimiento del cantante británico "sigue siendo considerado inexplicable pero no sospechoso".

VER GALERÍA

Además, Fadi Fawaz dijo que no había visto al cantante la noche anterior ya que se había quedado dormido en su automóvil. "Nunca lo vi", dijo. "Me quedé dormido en mi coche y nunca lo vi esa noche. La policía sabe todo, eso es lo más importante”. El estilista, quien ha estado en una relación con George Michael desde 2011, dijo que tenían planes para celebrar la Navidad juntos: "Se suponía que iríamos a un almuerzo de Navidad. Fui para allí para despertarlo y simplemente se había ido, estaba tumbado en paz en la cama. No sabemos todavía lo que pasó... George estaba a la espera de la Navidad, y yo también. Ahora todo se ha arruinado. Quiero que la gente lo recuerda tal cual era, una hermosa persona”.