Selena Gómez vuelve a la música de la mano de… ¿Paulina Rubio? Se podrá escuchar a la artista estadounidense en el nuevo álbum de la cantante mexicana

Fue el pasado mes de agosto cuando Selena Gómez anunció que se retiraba de los escenarios para recuperarse del lupus, "una enfermedad que le causaba ataques de pánico, depresión y ansiedad". Después de haber pasado por momentos difíciles, la artista de 24 años de edad va volviendo de a poco a la vida pública, y ahora sabemos que también volverá al mundo de la música, nada más y nada menos que, de la mano de Paulina Rubio.

Fue precisamente la cantante mexicana de 45 años de edad quien reveló que en su próximo trabajo se podrá escuchar a Selena Gómez: “Mi nuevo álbum es como otro miembro del equipo, o de la familia. Será un verdadero guerrero, tiene cosas de todos los géneros, desde banda al pop, colaboraciones con DJ Snake y Selena Gómez. He intentado tener un elemento clave: que la música sea bailable”, explicó Paulina Rubio a la revista Vanidades.

Esta colaboración será muy esperada por todos, no solamente porque significará la vuelta de la joven cantante y actriz estadounidense a la música, sino porque también es la fusión de dos artistas muy queridas por el público latino. Un dúo que, sin duda, no debería de sorprender ya que fue la misma Selena Gómez quien manifestó hace unos años lo mucho que admira a la artista mexicana. "[Mi artista latina favorita es] definitivamente Paulina Rubio. Es súper guapa. Escucho mucha música suya. No entiendo bien todas sus letras, pero me parece genial lo que hace", explicó la joven artista en una entrevista al portal de internet ShowBizCafe.

Aunque los fans de Selena Gómez tendrán que esperar al año que viene para escuchar a la cantante, por su parte, los seguidores de Paulina Rubio ya han podido escuchar un poquito de lo que será su próximo álbum gracias al lanzamiento anticipado de tres canciones: Si te vas, Mi nuevo vicio y Me quemas.