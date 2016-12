Alejandro Fernández presume a su ‘Jefe de Jefes’, su papá Vicente

Las fiestas dan la oportunidad de pasar tiempo con la familia y disfrutar de unos días de cariño y buenos momentos. Aún más cuando se trata de una familia como la de los Fernández, en la que el talento corre por la sangre y pueden festejar haciendo lo que más les gusta, cantando. Es así que Alejandro Fernández ha compartido algunas imágenes de la fiesta en las que se puede ver a tres generaciones reunidas. Alejandro también publicó otra fotografía en la que se puede ver a su papá Vicente, demostrando que aunque se ha alejado de los escenarios no ha dejado atrás la música.

Aunque no suele hacerlo, las fiestas ameritaban que el intérprete de Quiero Que Vuelvas diera un vistazo a lo que pasa en casa. En una primera fotografía se puede ver a la familia reunida, Alejandro con sus hijos, Alex, Camila, América, Emiliano y Valentina, escoltando a Don Vicente y su esposa Cuquita. Muy sonrientes hacia la lente, la familia posó gustosa para esta imagen que el intérprete de Loco se limitó a etiquetar con dos hashtags: “#SomethingAboutXmas #EnFamilia”.

Esta foto permitió ver lo bien conservado que se encuentra Don Vicente después de haber dejado los escenarios este año. Como siempre, acompañado de su querida esposa Cuquita, el cantante dejó atrás su famoso bigote para mostrar una nueva imagen. Tras cincuenta años en los escenarios, se puede ver que el retiro le ha venido muy bien y por el momento se encuentra disfrutando de su familia en el rancho Los Tres Potrillos.

Si esa foto no era prueba suficiente del excelente estado de Don Vicente, hay que ver la otra fotografía que ha compartido Alejandro. Pues ésta deja ver que aunque el Charro de Huentitán dijo adiós a los escenarios no se ha despedido de la música. Aprovechando que se encontraba celebrando en familia, Don Vicente no dudó en echarse un “palomazo” para sus seres queridos, momento que Alejandro documentó en Instagram. “Y, ¿quién dijo que jamás iba a volver a cantar? #privilegio #encasa #quegozadera #navidad”, escribió Alejandro, junto a la imagen en la que se puede ver que el espacio en el que Vicente se subió a cantar, está adornado con fotografías de su exitosa carrera.

Pero si Don Vicente tomó el micrófono, no fue el único que mostró el talento de la familia durante su reunión. Sus nietas, Camila y América, hicieron lo propio. Aunque es Camila quien ha decidido seguir con la tradición familiar en la música, parece que de vez en vez, América se da un gustito al cantar con su hermana. Así los Fernández pasaron una de las celebraciones más divertidas en estas fiestas.