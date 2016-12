Camila Cabello abandona 'Fifth Harmony’ en medio de un polémico cruce de 'nosotras dijimos esto, ella dijo eso’ La cantante latina decidió cerrar ese capítulo de su vida para dar comienzo a su carrera como solista

Fue a través de un comunicado emitido en sus redes sociales que Fifth Harmony anunció que Camila Cabello dejaba de pertenecer al grupo musical. A partir de entonces comenzó una cadena de publicaciones por parte de la cantante latina y sus ex compañeras de “nosotras dijimos esto, ella dijo eso” que parece recién haber empezado.

“Después de 4 años y medio de permanecer juntas, se nos ha informado a través de sus representantes que Camila Cabello ha decidido dejar de pertenecer a Fifth Harmony. Le deseamos lo mejor. Nuestros seguidores han estado con nosotros desde el principio y nos han demostrado su apoyo. Con su amor vamos a seguir adelante. Una vez dicho esto, nos alegra anunciar que el resto de nosotras seguirá adelante con la agrupación: Ally Brooke, Normani Kordei, Dina Jane y Lauren Jauregui. Somos cuatro mujeres fuertes y comprometidas que seguirán con Fifth Harmony así como con los retos en solitario que puedan surgir. Estamos emocionadas por nuestro futuro y no podemos esperar para ver lo que el año nuevo traerá para nosotras. Todos estamos juntos en esto. Les amamos con todo el corazón”, se pudo leer en el anuncio publicado en la cuenta de Instagram de la banda de música femenina formada en el año 2012 durante la segunda temporada del programa The X Factor, donde consiguieron el tercer puesto.

Fue unas horas más tarde cuando Camila Cabello decidió tomar la palabra, también a través de sus redes sociales, para dar su versión y expresar sus sorpresa ante el comunicado emitido por Fifth Harmony. "Cuando cumplí los 15 años tuve la bendición de ser puesta en un grupo con cuatro muchachas muy talentosas, éramos cinco extrañas que ni siquiera eran conscientes de la existencia de la otra, a quienes se les dio un sueño juntas", comenzó diciendo la artista. "Han sido casi cinco años y el capítulo más importante de mi vida hasta ahora, estoy muy orgullosa de todo lo que hemos logrado juntas como un grupo y siempre estaremos orgullosas de ser parte de él”, agregó. “Me sorprendió leer la declaración de Fifth Harmony publicada sin mi conocimiento. Las chicas eran conscientes de mis sentimientos a pesar de las largas y muy necesarias conversaciones sobre el futuro que tuvimos durante la gira diciendo que simplemente fueron informadas a través de mis representantes que yo estaba ‘dejando el grupo’ simplemente no es cierto. Al igual que las otras chicas dijeron en su declaración sobre sus planes, también había planeado continuar con mis propios esfuerzos en solitario en el Nuevo Año, pero no tenía la intención de terminar las cosas con Fifth Harmony”, explicó la joven de 19 años de edad. Además, Camila Cabello, quien hace unos días sacó su segundo sencillo en solitario, Bad Things, finalizó su comunicado asegurando que no tiene más que buenos deseos para sus excompañeras y mostrando sus agradecimientos a sus fieles seguidores por el apoyo brindado.

Por su parte, desde la cuenta de Instagram del grupo se volvió a publicar un comunicado en el que dicen: “En los últimos meses hemos hecho un esfuerzo constantemente para sentarnos y discutir el futuro de Fifth Harmony con Camila. Hemos pasado el ultimo año y medio (desde su solo inicial) tratando de comunicarle a ella y a su equipo, todas las razones por las cuales sentimos que Fifth Harmony merecía al menos un álbum más con ella, dado el éxito que hubo éste año que trabajamos tanto”. Además, se lee: “Estamos doloridas, hemos estado juntas por casi cinco años, hemos pasado por buenas y malas... Mientras esto no es la forma en que ninguna de nosotras nos habría gustado terminar éste capítulo, tuvimos que empezar a formular un plan y un camino constructivo para Fifth Harmony para seguir adelante, después de Camila. Nosotras apoyamos la decisión de cualquiera de hacer lo que los haga feliz, y le deseamos a Camila lo mejor aunque nos entristecemos por la forma en la que ella y su equipo manejaron la situación”.