¿Inspirada por el amor? Britney reveló la impresionante rutina para tener cuerpazo

Ser diva no es fácil, sobre todo cuando se busca tener una figura espectacular. Eso lo sabe mejor que nadie Britney Spears, quien a sus 35 años sigue siendo la envidia de muchas chicas, al presumir esas impresionantes curvas con las que cautiva al público durante sus shows en Las Vegas. Pero si las fanáticas de la ‘Princesa del Pop’ quieren conocer su secreto, sólo tienen que echar un vistazo a su cuenta de Instagram, en donde recientemente dio muestra de la impresionante rutina que practica para mantenerse en forma. Lo cierto es que la cantante lo ha logrado, aun después de haber tenido dos embarazos.

En la imagen que publicó se le observa de cabeza, sosteniendo su cuerpo con las manos y haciendo un intrépido split. Así acaparó toda la atención de sus fanáticos en la red social, logrando acumular más de 200 mil likes con esta foto, a la que le agregó un lindo mensaje. “¡Buenos días! Que todos tengan un día lleno de bendiciones”.

A esta princesa, con múltiples actividades laborales que cumplir, no la detiene nada ni nadie. Este puede ser uno de los mejores momentos de ‘Brit’, quien además se dice buscó una nueva oportunidad en el amor con el apuesto modelo Sam Asghari, que también es entrenador personal. Aunque no han confirmado el romance, se les ha visto juntos y muy cariñosos, como recientemente ocurrió cuando ambos salieron a cenar a un restaurante japonés en la ciudad de Los Ángeles y el paparazzi no los perdió de vista.

No cabe duda, la ‘Princesa del Pop’ ha recuperado todo el entusiasmo y en esta etapa de su vida se mantiene muy activa. Ser amante del fitness, incluso pudo haber sido una de las cosas en común que a la cantante le atrajo de Sam, quien en sus redes sociales presume sus músculos de roca y las diversas rutinas de ejercicio que realiza. Por ahora la rubia del pop celebra con nuevos bríos las fiestas de diciembre, enfocada a los nuevos proyectos del año próximo y dispuesta a seguir sorprendiendo a sus millones de fanáticos.