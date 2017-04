Jennifer Aniston, 48 años y un 'look' de cuero que arrasa La actriz acudió al estreno de la tercera temporada de 'The Leftovers' con un LBD de cuero de estilo ochentero, diseño de Brandon Maxwell

Hay unos pocos tejidos y materiales que no perdonan. El cuero es uno de ellos. Se pega a cada curva como una segunda piel y no deja margen para el error. Y este es precisamente el look que Jennifer Aniston eligió la semana pasada para acudir al estreno de la tercera temporada de The Leftovers, la popular serie de HBO que protagoniza por su marido, Justin Theroux, y que deja claro por qué todo el mundo está hablando sobre la imponente figura súper en forma de la actriz de 48 años.

El cartel de la nueva temporada de The Leftovers inmortaliza a Justin Theroux a torso descubierto y con abdominales de acero. Algo que la actriz parece haber querido contrarrestar con un statement dress que exclama a los cuatro vientos 'aquí estoy yo', por si quedaba alguna duda de que no solamente el actor tiene una figura de 10: el little black dress no sólo se corta por encima de la rodilla, a medio muslo, dejando a la vista unas piernas infinitas y torneadas, sino que el corte asimétrico del escote, con una manga sí y otra no, también enfatiza el 'cuerpazo' de la protagonista de Friends, que está igual o incluso más en forma que veinte años después del inicio de la serie que le dio la fama. El resto del efecto en este look de infarto lo aporta el propio tejido, en piel natural 100% de color negro, y que, como decimos, no deja nada a la imaginación.

Pero, ¿a quién pertenece este look tan sexy? El vestido, de aire 80's, sigue la tendencia 'retro' de las últimas temporadas, especialmente la que apunta a los vestidos tipo minidress con volantes y asimetrías que se han convertido en la evolución natural de las tendencias noventeras. La moda está viajando hacia atrás en el tiempo, y ya en pasarela 'fichamos' este tipo de looks en la Alta Costura de Saint Laurent en París hace exactamente un año. El vestido de Jennifer Aniston, en cuero asimétrico y con volante en la cadera que esconde un bolsillo, también es reciente, aunque no puede comprarse. Pertenece a la colección otoño-invierno 2017-2018 de Brandon Maxwell, ex-estilista de Lady Gaga y uno de los nombres estrella de la red carpet en Hollywood, y aunque ya está agotado, pudo adquirirse brevemente a través de la boutique de lujo Moda Operandi. Su precio: 5.886 €.

Precisamente si comparamos este look de alfombra roja con el de pasarela, vemos lo diferente que puede resultar un material de este tipo en dos siluetas distintas: frente a la modelo que se encargó de vestirlo durante la fashion week de Nueva York, con silueta en forma de triángulo invertido, hombros anchos y cintura y caderas estrechas, las curvas a base de gimnasio de la actriz transforman el vestido, añadiendo puntos extra de sensualidad gracias al toque rockero del cuero, y el beauty look con cabello suelto en icónicas ondas doradas y ojos ahumados a juego con las texturas del minivestido.

El resto de accesorios también potencian este mismo efecto, especialmente la (casi) ausencia de joyas, y las sandalias tipo jaula de Gianvito Rossi, con tres filas de hebillas incluida la tobillera y tacón stiletto.