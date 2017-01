20-E: INVESTIDURA DONALD TRUMP Melania Trump: vuelve el 'estilo Jackie Kennedy' a la Casa Blanca La esposa de Donald Trump luce un vestido en tono celeste con chaqueta que trae a la mente el estilo 'lady' de la que fue uno de los grandes iconos de la moda del siglo XX

Y, por fin, llegó el gran día. Hoy a las 18:00 h de la tarde, hora española, Donald Trump jurará su cargo como cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos ante la máxima autoridad del Tribunal Supremo norteamericano, el juez John Roberts, en una solemne ceremonia que tendrá lugar en el Capitolio, en Washington DC.

Como suele suceder en estos casos, hacía meses que se venía especulando sobre quién y cómo vestiría Melania Trump en este día tan señalado. Y es que la esposa del presidente llegó a convertirse en centro de una polémica desatada entre los diseñadores que se mostraban dispuestos o no a vestirla. Y, cómo no, también existía curiosidad por saber si recurriría a una firma americana o, por el contrario, a una europea. Porque no es un secreto que Melania ha sentido de siempre una especial predilección por los diseñadores europeos, aunque anoche, durante la tradicional cena previa a los actos de investidura de hoy (la llamada Candlelight Dinner, celebrada en Union Station), eligió, para sorpresa de muchos, un vestido en tono dorado, largo, con cuello a la caja y cubierto de lentejuelas, confeccionado por la diseñadora libanesa Reem Acra.

Ahora bien, los últimos rumores apuntaban a que la primera dama habría encargado el vestuario para los actos de investidura a Ralph Lauren, una firma americana que este año, además, celebra su 50º aniversario, lo que vendría a suponer un gran apoyo institucional, no solo a la firma, sino también a la moda de este país.

Y parece ser que los rumores se han confirmado. Tras la lógica expectación creada, se ha revelado el gran secreto, así lo hemos podido ver en la primera imagen de la esposa de Donald Trump cuando se disponían a asistir a la ceremonia religiosa prevista en la iglesia de St. John: Melania Trump ha lucido un elegante vestido con largo por debajo de la rodilla, hecho a medida por Ralph Lauren en un precioso color azul, a tono tambien con los guantes y los zapatos. Complementando el vestido, una chaqueta cruzada con un original cuello. Todo el conjunto con un cierto aire oriental. Elegante, sobria, discreta y con un aura que trae a la mente la imagen más clásica y glamurosa de Jackie Kennedy.

Una elección que recuerda al alabado estilo de Jackie Kennedy. La chaqueta a juego con el vestido, las siluetas cocoon, el cuello a la caja o envolvente, el uso de los tonos pastel o las mangas a la muñeca para mostrar los guantes, son algunos de los aspectos que definían el armario de este icono de estilo, y parece que Melania ha tomado buena nota para una entrada triunfal en la Casa Blanca.