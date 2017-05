Claire Danes y su (luminoso) vestido triunfan: Elegida la mejor vestida de la Gala MET 2016

La Gala MET 2016 servía de antesala a la inauguración de la exposición: ‘Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology’. En ella, se hacía un análisis de cómo la confección artesanal ha ido dando paso y combinándose con innovaciones tecnológicas (aportándose mutuamente técnicas y prácticas). De ahí, que el ‘dress code’ que se esperaba de la gala fuera el de ver diseños híper-novedosos y ‘futuristas’, como diríamos de forma coloquial. Pues bien, aunque hubo ‘vestidazos’, no todas acertaron y sólo una se convirtió en la ‘mejor vestida’ de la noche tanto por adecuar su ‘look’ a la temática del evento como por ser ¡vuestra favorita! ¿Quién es? Gracias a vuestros 2.381 votos otorgados en nuestra votación, Claire Danes ocupa el privilegiado primer puesto que la 'corona' como la invitada que mejor vistió. Y ¿qué vestido le ha otorgado este triunfo?



Su elección

Para la ocasión, Claire Danes, que acudió a la gala con su inseparable marido, el guapísimo actor –y ex modelo- Hugh Dancy, optó por un vestido de línea princesa (los ‘fans’ de Disney no han tardado en compararlo con el de Cenicienta) que, y aquí la sorpresa, se iluminaba en la oscuridad, al más puro estilo luciérnaga. El autor de esta creación confeccionada en organza con fibra óptica, Zac Posen.

#clairedanes #zacposen #metgala A photo posted by @zacposen on May 2, 2016 at 7:07pm PDT



Esta curiosidad y lo bien que le sentaba –lo acompañaba con un maquillaje y un peinado muy sencillos y naturales- le hizo destacar desde el ‘minuto 1’. No obstante, no es de extrañar este protagonismo, pues la estrella de la serie televisiva ‘Homeland’ siempre ha cautivado a su paso por la gala del MET. De hecho, bajo estas líneas, puedes ver una retrospectiva de todos los ‘looks’ que ha mostrado en este evento neoyorquino (pulsa en el montaje de imágenes para acceder a la galería fotográfica).



La que podía haber ganado y no lo consiguió

Y aunque Claire Danes se llevó el ‘triunfo’ de forma incuestionable y desde el primer momento, muy de cerca durante esto días de votación, se encontraba Katie Holmes. La ex de Tom Cruise ocupa la segunda posición de este ‘ránking’ con 1.682 votos. Su elección, un vestido también obra de Zac Posen; por lo tanto, indirectamente, el gran triunfador de la velada.



Por su parte, Katie Holmes tampoco ha pasado desapercibida los años que ha acudido a la gala del MET, aunque haya estado en menos ocasiones de Claire. No obstante, en su caso, los cambios de ‘looks’ y querer mostrar una imagen más camaleónica parece ser su objetivo. Para comprobarlo, también te ofrecemos una retrospectiva de todos sus ‘looks’ mostrados en la fiesta del Metropolitan Museum.



RESULTADO TOTAL DE LA VOTACIÓN:

¿Quiénes más se encontraban en la votación?, ¿en qué posiciones quedaron? Para darte respuesta, aquí te desvelamos el resultado final y total de este ‘ránking’: 1. Claire Danes (2.381 votos); 2. Katie Holmes (1.682 v.); 3. Carlota Casiraghi (999 v.); 4. Emma Watson (981 v.); 5. Poppy Delevingne (933 v.); 6. Kendall Jenner (512 v.); 7. Rosie Huntington-Whiteley (496 v.); 8. Lupita Nyong’o (408 v.); 9. Blake Lively (205 v.); 10. Rania de Jordania (201 v.); 11. Karolina Kurkova (171 v.); 12. Zoe Saldana (168 v.); 13. Nicole Kidman (141 v.); 14. Cindy Crawford (108 v.); 15. Gigi Hadid (107 v.); 16. Taylor Hill (76 v.); 17. Kate Hudson (74 v.); 18. Beyoncé (71 v.); 19. Kate Bosworth (68 v.); 20. Kylie Jenner (62 v.); 21. Zendaya (60 v.); 22. Taylor Swift (59 v.); 23. Alessandra Ambrosio (55 v.); 24. Jourdan Dunn (48 v.); 25. Naomi Campbell (44 v.); 26. Olivia Wilde (42 v.); 26. Alicia Vikander (42 v.); 28. Anna Ewers (40 v.); 29. Sienna Miller (39 v.); 29. Amber Heard (39 v.); 31. Uma Thurman (34 v.) y 32. Margot Robbie (26 v.).



