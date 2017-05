¿Quiénes no han faltado al primer desfile Dior Crucero de Maria Grazia Chiuri?

LEER MÁS +

Debut de Maria Grazia Chiuri en las colecciones Crucero de Dior. Un momento muy señalado que la diseñadora italiana ha querido vivir rindiendo un particular homenaje al fundador de la firma, el mítico e inolvidable Christian Dior. Por eso, traslado su desfile de París a Los Ángeles, recordando el impacto que creó en este creador sus viajes a California en 1947 y 1957.



Ahora, en su debut, Maria Grazia nos deja también impactados, para bien. En esta ocasión, y aprovechando el escenario de su presentación (la reserva natural de California de Upper Las Virgenes Canyon Open Space), da un giro a los clásicos de la firma con una colección inspirada en el Lejano Oeste. Sin embargo, no fue sobre la pasarela el único escaparate donde la ‘esencia Dior’ se mostraba ante nuestros ojos, también las invitadas sentadas en el front row de la presentación fueron fieles a los nuevos dictados que reversionan los iconos de esta casa francesa.



Entre las presentes, Kate Bosworth, a quien vemos en la imagen de la izquierda. La actriz, con un beauty look muy natural, lleva en sus manos el echarpe inspirado en los indios del Lejano Oeste que recibieron como regalo los invitados al desfile.

