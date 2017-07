Los modelos Stormi Bree y Lucky Blue Smith ya son padres (y muestran las primeras imágenes de su bebé)

Felicidad para la joven pareja de modelos Stormi Bree (26) y Lucky Blue Smith (19), que ya son padres primerizos tras el nacimiento de su primer hijo, una niña a la que han llamado Gravity Blue Smith. Ambos no han podido contener toda su emoción ante la llegada de su bebé y, tal y como hicieron para anunciar el embarazo, han utilizado sus perfiles en Instagram para darnos la noticia y, además, mostrar las primeras fotografías de su pequeña.



“Bienvenida al mundo, pequeño ángel; eres el regalo más bonito que jamás podría haber soñado, Miss Gravity Blue Smith”, ha confesado orgullosa Stormi Bree (Henley), Miss Teen Usa 2009. Lo ha hecho a través de un mensaje en su Instagram, que acompaña a una bella imagen de la pareja junto con su recién nacida. Una pareja que no ha dudado en mostrarnos todo su amor con besos y miradas cómplices desde que se hizo pública su relación. De hecho, a principios de año, se subieron juntos a la pasarela de Dolce & Gabbana. Desfilaron de la mano y ella ya estaba embarazada, aunque intentó disimular la noticia, la cual desvelaron pocos días después.



Un instamodel con más de 9 millones de seguidores

También Lucky Blue Smith ha querido expresar al mundo entero el feliz momento personal que está viviendo. De hecho, el modelo y batería del grupo musical The Atomic, que forma junto a sus hermanas, ha compartido con sus más de 9 millones de seguidores que tiene en Instagram (es uno de los modelos masculinos con más followers en esta red social) una fotografía sosteniendo al bebé entre sus brazos. “Ella está aquí, os presento a Gravity Blue Smith. Nunca me he sentido más feliz… Te quiero más que a todo lo que hay en este amplio mundo, pequeña princesa”, ha precisado junto a esta instantánea.