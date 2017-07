¿Quién es el pelirrojo que ha conquistado el corazón de Adriana Lima?

Últimamente, Adriana Lima parece no tener éxito en el amor. Y no porque le falten pretendientes ni conquistas, pero lo cierto es que no parecen cuajar. Sin embargo, el ‘ángel’ de Victoria’s Secret no se cierra a volver a estar enamorada, aunque su máxima es “estar feliz soltera y enamorada de una misma”. Es más, acaba de iniciar una nueva relación. El afortunado, el escritor turco Metin Hara, cuya barba y cabello pelirrojo se han convertido en seña de identidad.



Comienzan a salir a la luz imágenes de la pareja besándose o, por ejemplo, llegando al aeropuerto de Bodrum (Turquia), donde la pareja se alojó en el famosísimo hotel Nº 81, según la prensa turca. Desde allí, se informa que será el punto de arranque de un crucero por las islas griegas del Egeo. La relación ha sido confirmada en un comunicado por el escritor, que, además, ha pedido respeto a los periodistas, aunque es consciente de la expectación que puede generar su noviazgo: “Conocí a Adriana en junio en Estambul. Tras una conversación agradable, le di mi libro como regalo. Mantuvimos el contacto durante este tiempo y nos dimos cuenta de que comenzábamos a tener sentimientos el uno por el otro. Ahora, estamos comenzando a conocernos”.



Su primer encuentro, inmortalizado con un selfie

Curiosamente, de su primer encuentro, Metin Hara publicó en Instagram un selfie junto a Adriana Lima. Su emoción se percibía en su rostro, como también en el mensaje que publicó junto a esta fotografía: “Feliz de conocer a un alma tan humilde. Planificando proyectos inspiradores. Se salvaje, se libre…”. ¿Nos estaría diciendo entre líneas los sentimientos que empezaban a nacer entre ellos?



Un año de cambios sentimentales

Dure o no dure su relación, lo cierto es que ambos parece que viven un feliz momento. Atrás quedan otros noviazgos, como los que ambos mantenían a principios de año. De hecho, era la actriz Beste Kökdemir quien ocupaba el corazón de Metin. Por su parte, Adriana mantuvo una relación con el beisbolista Matt Harvey, con quien protagonizó un beso muy apasionado durante el programa de televisión Premior Boxing Champions, que no pasó desapercibido.



