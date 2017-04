Tyler, el modelo de la familia Clinton que se codea con Bella y Gigi Hadid Si la familia Trump cuenta entre sus componentes con modelos (o ex modelos, mejor dicho), Hillary y Bill no iban a ser menos. ¿Quién es él?

Así es, hoy en día parece ser que si tu familia es mediática no debe faltar en tus ‘filas’ un/una modelo. Kendall Jenner, en el clan Kardashian; Ivanka (años atrás), entre los Trump; Hailey, entre los Baldwin… y, ahora, toca el turno a los Clinton. Sí, ellos también tienen un familiar modelo (y no sólo de conducta). Se trata de Tyler Clinton, hijo de Roger, hermano de Bill, lo que le convierte también en sobrino de Hillary, última candidata de los demócratas que luchó por la presidencia de Estados Unidos.



El éxito de Tyler Clinton

El joven, que practica hockey sobre hierba y cuya edad versa entre los 18 y 22 años, según datos enfrentados de diferentes publicaciones estadounidenses muy conocidas, todavía no ha cumplido el sueño de ser catalogado como ‘top model’, sino que se inscribe en esa categoría de ‘rising star’, es decir, que está empezando y hay muchas expectativas en su potencial. De momento, toma nota de su EXITAZO… ¡ha fichado por la agencia IMG Models (desde el pasado 4 de abril, tal y como publicaron en su cuenta de 'Intagram'; imagen bajo estas líneas)! Y si no te suena mucho (por despiste o porque no seas muy duch@ en qué agencias de modelos son las mejores), te decimos que Tyler se codea en esta compañía con Alessandra Ambrosio, Taylor Hill, Gisele Bündchen, Gigi y Bella Hadid, Marina Pérez, Romee Strijd, Andrés Velencoso o Tomas Skoloudik, entre otras estrellas de la moda. ¿Qué éxitos tendrá? De momento, gran trampolín para que triunfe.



Sus datos (según IMG Models):

-Altura: 1,81 metros.

-Cintura: 77 cm.

-Tiro de pantalón: 80 cm.

-Talla de chaqueta: 48 R (EU).

-Zapato: 44,5 (EU).

-Camisa: 38 cm.

-Ojos: Azul-verde.

-Pelo: Castaño claro.



