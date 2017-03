¿Qué significa ese anillo, Gigi Hadid?: esta vez sí, ¿compromiso con Zayn Malik? El rumor de que la pareja se ha comprometido cobra de nuevo fuerza tras ver en la mano izquierda de la modelo otro anillo, que, nuevamente, podría ser de pedida. ¿Boda a la vista?

El rumor está en el aire… y, tras el ‘detalle’ que pudimos presenciar ayer en París, aún más peso cobra esta suposición. Pero ¿qué ocurre? El hecho es que Gigi Hadid y Zayn Malik parece ser que se han comprometido. Una información que ninguno de los dos ha querido confirmar ni desmentir. Sin embargo, la pasada noche, ambos acudieron cogidos de la mano a una fiesta en la capital francesa (hasta aquí, todo parece ser muy habitual, pues no es raro que la pareja demuestre su amor siempre que puede y con detalles de lo más curiosos). Un evento en el que, y ya es casualidad sabiendo lo que se está rumoreando, la ‘celeb-model’ lucía en su mano izquierda, y concretamente en el dedo anular, un anillo de esmeraldas que ya ha sido bautizado como ‘su anillo de compromiso’. ¿Hablaremos pronto de boda?



¿De qué era la fiesta?

De momento, habrá que esperar a que la pareja decida anunciar con sus propias palabras (o a través de sus representantes) el compromiso de ambos y los detalles de su futuro. Eso sí, seguiremos viéndolos –o eso esperamos- así de acaramelados en próximas fiestas, como a la que fueron ayer: la presentación de la colección cápsula TOMMYxGigi primavera 2017 en París (unos diseños que se desvelaron sobre la pasarela el pasado mes en un espectacular desfile en Los Ángeles).



El inicio de este rumor

El posible compromiso entre Gigi Hadid y Zayn Malik surgió a principios del pasado mes de enero tras ver a la modelo lucir en su dedo anular izquierdo un anillo de brillantes. Los ‘fans’ enloquecieron de alegría y no tardaron de felicitar a la pareja. Además, todo ello, surgió sólo un mes después de que el ex componente del grupo musical ‘One Direction’ le pidiera matrimonio y ella dijera que no. “Ella ha visto a su mamá pasar por dos divorcios catastróficos por lo que Gigi quiere estar 100 % convencida antes de comprometerse de por vida”, precisaba una fuente cercana a la modelo al protal ‘Life & Style’ en alusión a esta negativa que, hoy día, podía haberse tornado en un ‘sí, quiero’.



