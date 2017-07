FOTOS: El estampado floral, un ‘must’ entre las celebridades este verano

LEER MÁS +

Este verano, Céline Dion mostró su lado más fashionista en Europa. La cantante está de gira en el ‘Viejo Continente’ y se ha dejado ver con los looks más impresionantes, y claro los motivos florales no podían faltar en su guardarropa de Alta Costura. De izquierda a derecha: Céline con un vestido estampado de Gucci, en París con un vestido y un cinturón de Reem Acra y un último look con una creación de Roberto Cavalli. Foto: Instagram Céline Dion