El motivo por el que Rihanna acaba de ser 'coronada' como princesa de la moda

Primero fue en Hollywood y, este fin de semana, en Londres. Dos puntos a miles de kilómetros, pero en los que ocurrió el mismo fenómeno: Rihanna dejó a todos boquiabiertos con su presencia durante estreno de su última película como actriz, ‘Valerian y la ciudad de los mil planetas’. La razón, sus estilismos se han convertido en virales, todo el mundo habla de ellos y su imagen se ha reproducido hasta la saciedad. Pero ¿cuál es su truco para conquistar de forma tan rotunda la alfombra roja? Solo 2 poderosas razones fueron suficientes para lograr su éxito: un buen estilistas, principalmente, y dos vestidos impactantes y destinados a ocasiones muy especiales, más propios de una actriz de Hollywood que de una estrella del pop; creaciones que curiosamente por su corte majestuoso convierten a la cantante en la nueva princesa de la moda.



Dos vestidos de princesa, con volúmenes XXL

Metros y metros de tejido para confeccionar ambas creaciones en las que el juego de volúmenes fue su principal baza. No obstante, cada uno tenía características muy concretas que, a la par, incrementaban su impacto visual. En Londres, Rihanna optó por un vestido en llamativo color rojo, de corte imperio, falda XXL y un poderoso escote que, aunque no recogía bien el pecho de la cantante, se ceñía para realzarlo aún más en un guiño a esos looks palaciegos del siglo XVIII. Por su parte, en el estreno en Hollywood (aquí Cara Delevingne y Kendall Jenner también impactaron con sus outfit), se decantó por una creación en tul rosa que presentaba un corte asimétrico en la falda, lo que le permitía dejar al desnudo sus piernas. Dos creaciones que, además, iban firmadas por uno de los nuevos ‘reyes’ de la alfombra roja, Giambattista Valli (pertenecen a su colección de Alta Costura otoño-invierno 2017-2018).



¿Quién es el estilista que viste a Rihanna?

Y si la cantante estaba espectacular gracias a la creatividad de Valli, ¿quién tomó la decisión de elegir estos vestidos? La palabra final la tuvo un hombre de suma confianza para Rihanna, su estilista: Mel Ottenberg.



Creció en Washington D.C. y, desde muy niño, la moda siempre atrapó su atención. Ahora, vestir a Rihanna desde hace varios años es uno de sus grandes hitos profesionales. Pero no es el único, pues también ha colaborado en los trabajos de los fotógrafos Terry Richardson y David LaChapelle o vistiendo a otras estrellas como Britney Spears o Lana del Rey. Su pasión tiene con resultado looks como los que llevó Rihanna en estos dos estrenos. Eso sí, en todo momento está pendiente de sus clientas/amigas y no duda en salir a la alfombra roja para retocar el estilismo de la celebrity. Si quieres saber más sobre sus trabajos, ficha su Instagram, @melzy917, el cual ya cuenta con más de 126.000 seguidores.