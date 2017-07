Los 'looks' que no son lo que parecen de Kendall Jenner y Cara Delevingne

Si algo tienen Cara Delevingne y Kendall Jenner es que allá donde van no pasan desapercibidas. ¿Su truco? Jugar con su imagen hasta límites ‘mágicos’. Así ocurrió ayer durante el estreno de la película 'Valerian y la ciudad de los mil planetas' en Los Ángeles. Las grandes amigas pisaron la alfombra roja con dos looks impactantes que no eran lo que parecían; de hecho, su estilismo impactaba en primer vistazo, pero ocultaba ‘algo más’.



No está descosido, es un truco para ser más sexy

Kendall Jenner ya confesó que se esfuerza para poder mostrar una imagen más sexy de ella misma. Pero ¿cómo lo puede conseguir con el estilismo que llevó ayer? Se trataba de un minivestido con manga larga, escote ‘Bardot’ y pronunciados volúmenes a la altura de los hombros. Sin embargo, su sencillo y estudiado truco para ser más sensual era optar por un diseño desmontable que permitía, mediante un sistema de corchetes metálicos, quitar las mangas y crear un efecto roto o descosido en las mismas. Eso sí, ella, sabiendo que insinuar produce un mayor impacto que mostrar, deja ligeramente desprendidas estas piezas, dejando ver hasta el límite. Dos looks en uno, que combina con unos salones al tono y un maquillaje con el apostaba por unos labios hiper-jugosos.



Look de cienca a ficción

Por su parte, Cara Delevingne, que es la principal protagonista de la película, no dudó en hacer un homenaje al género del filme, la ciencia ficción. De este modo, y como llegada de otra galaxia, la modelo británica apareció sobre la alfombra roja con aparentes láminas de metal retorciéndose por toda su figura. ¿Cómo las podría haber prendido de su cuerpo? Aquí, también hay truco y este material iba sujeto en una malla, dando así como resultado un vestido de lo más futurista (creación de Iris Van Herpen Alta Costura otoño-invierno 2017-2018). Pero esto no es todo. Dispuesta a sorprender aún más, estrena look. Si hace unos días lucía todavía el pelo muy corto (tras rapárselo recientemente por exigencias del guión), ¿cómo ha conseguido que crezca su melena de forma exprés y lucir unas ondas al agua como las de anoche? En este caso, no hay mucho misterio, ha recurrido a un postizo que prendido estratégicamente nos hace ver lo que realmente no es. Sin duda, ella sí que sabe jugar con su imagen para no caer en la monotonía.



