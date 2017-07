¿Quién es el diseñador español que viste a Beyoncé en el primer posado con sus mellizos?

A través de su perfil de Instagram y con una impactante fotografía es cómo Beyoncé ha querido presentarnos a sus mellizos, Sir y Rumi Carter, justo un mes después de su nacimiento. Pero esto no es todo, la imagen histórica cuenta con el sello 'marca España', pues en su look incluye una llamativa bata estampada y con volantes de la firma cordobesa Palomo Spain. Con ello, se confirma que confía en la moda española para momentos inolvidables de su vida, como también ocurrió en los MTV Video Music Awards 2016. Allí, la cantante, estrella de estos premios al conseguir 5 galardones, impactó con un vestido blanco con encaje y transparencias del sello catalán YolanCris.





Beyoncé, un look floral de organza y en tonos malva

En concreto para su posado, la cantante elige una llamativa bata de organza con print floral en tonos malvas, que se coordina con el decorado de la imagen, en el que destaca un altar de flores (también aparecía en la imagen que publicó en Instagram cuando anunció que estaba embarazada). Este diseño de Palomo Spain pertenece a la colección ‘Boys Walks in an Exotic Forest’, que fue presentada en septiembre de 2016 el Museo Lázaro Galdiano como desfile ‘Off’ de la Fashion Week Madrid primavera-verano 2017.





¿Quién es Palomo Spain?

Tras este sello, se encuentra el diseñador cordobés Alejandro Gómez Palomo, a quién este triunfo internacional no le es nuevo: la pasada primavera, vistió a otra estrella de la canción, Miley Cyrus. La estrella de la canción llevó uno de sus diseños, en concreto, un top blanco roto con volantes en escote y bajo, y cintura entallada con bordados florales, como parte del vestuario de su videoclip del tema ‘Malibú’.







¿Solo dos hechos puntuales que han lanzado su firma fuera de nuestras fronteras? No, de hecho, no solo ha desfilado en España, sino que Rusia, Nueva York o París también han acogido sus presentaciones. Unos shows, con creativas y singulares puestas en escenas que, en algunas ocasiones, le han llevado a ser tachado de polémico por parte de la crítica. Por ejemplo, en la pasarela neoyorquina para otoño-invierno 2017-2018, tuvo que modificar algunos detalles de su desfile, en el que mostraba su colección ‘Objeto Sexual’, pues la organización consideró algunos gestos no aptos para todos los públicos.