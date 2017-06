Dos 'royals' y un mismo vestido: La reina Letizia coincide con Sofía de Suecia

Los Reyes presidieron ayer una reunión en la Real Academia española y doña Letizia estrenó un nuevo look muy en línea con los estilismos de estas últimas semanas. Sigue apostando por los tonos pastel y siluetas lady y los zapatos en color nude. Lo que realmente ha llamado la atención es que su vestido de Hugo Boss ya lo llevó la princesa Sofía de Suecia en abril del pasado año para asistir al Te Deum por el 70 cumpleaños del rey Carlos Gustavo. Recordemos que no es la primera vez que los looks de doña Letizia se asemejan al de otras royals como la duquesa de Cambridge o la reina Rania de Jordania: ¿inspiración o casualidad?







En este caso, se trata de un vestido en rosa palo que pertenece a la colección de la pasada temporada de la firma alemana. El cuerpo es de talle ajustado, silueta que favorece a la Reina, con escote lágrima y una falda plisada de largo por la rodilla. Es un diseño sencillo que complementa con bolso y zapatos de su firma insignia, Magrit, y pendientes de Coolook.







Mientras que la esposa de Felipe VI añade un toque naïf a través de un original cinturón de Uterqüe en forma de libélula, la princesa sueca prescinde de este accesorio y pone la atención en otros detalles, como un tocado floral, unos salones animal print y un clutch plateado. La reina Letizia, sin embargo, prefiere el tono maquillaje para su bolso de piel y sus zapatos de salón. ¿Quién crees que lo lleva mejor?