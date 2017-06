¡Lo sentimos Justin Bieber, pero Cindy Kimberly prefiere a otro chico!

Justin Bieber se quedó totalmente enamorado de ella y su nombre pasó del anonimato a la fama mundial en cuestión de horas. Cindy Kimberly ha visto cómo su vida ha dado un giro radical y ahora se ha convertido en una codiciada modelo por la que muchas firmas se pelean por tener como imagen. De hecho, tiene por delante una prometedora carrera que se va afianzando poco a poco pero con paso firme. "Siempre he querido ser algo así, cantante, actriz, modelo... Desde que era pequeña creía que lo iba a ser. Yo siempre se lo decía a mi madre y al final pasó", ha explicado Cindy en su reciente visita a Barcelona como madrina de la 'Tropical Splash Party' de la firma de belleza Flormar.

Esta joven de origen holandés que reside en España se convierte en el centro de todas las miradas en cada una de sus apariciones públicas y esta ocasión no iba a ser menos. De hecho, sorprendió a todos anunciando que hay alguien que le ha robado el corazón... y no, no ha sido Justin Bieber. ¡Lo sentimos! "Llevamos ocho meses juntos", ha confesado la modelo, que no ha dudado en hablar de su novio, Neels Visser, el atractivo modelo estadounidense de ojos claros y pelo rubio que ha conseguido enamorarla.

"Podría ser el hombre de mi vida, pero tenemos los dos 18 años. Obviamente si estoy con él es por algo... Lo encuentro ideal", dijo. Sin embargo, están teniendo que lidiar con la distancia, ya que él vive en Nueva York, aunque asegura que hacen por verse y que él viene mucho a verla. "Él vino a Barcelona para hacer un trabajo y lo conocí aquí, porque teníamos un amigo en común", contó durante el evento sobre su chico, que ya ha desfilado para grandes firmas y ha compartido proyectos con grandes modelos.

Respecto a cómo lleva la fama y tener tantos seguidores en Instagram, Cindy asegura: "No lo pienso demasiado, no me lo tomo como si fuera famosa. Creo que escomo si tuviera tres millones de amigos, pero no puedo hablarles a todos individualmente así que lo hago en redes sociales". En más de una ocasión, a la modelo le han sacado muchos parecidos, sobre todo con Irina Shayk o Angelina Jolie: "Bueno me siento súper halagada, me encanta, pero realmente no creo que me parezca a ellas".

¿Su meta? Ella lo tiene claro: "Yo lo que quiero es llegar lo más lejos que pueda". Eso sí, asegura que aunque su madre y sus mejores amigos son los que la ayudan a tener los pies en la tierra, su personalidad también tiene mucho que ver en eso: "Creo que soy yo, sé lo que quiero de mí misma como persona y no creo que eso vaya a cambiar porque lo tengo muy claro".