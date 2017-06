Fallece el diseñador David Delfín a los 46 años

El diseñador David Delfín ha fallecido este sábado en Madrid a los 46 años, víctima de un cáncer que le fue diagnosticado en enero de 2016, según han confirmado a Efe fuentes familiares. El diseñador será trasladado este domingo a su tierra natal, Málaga. La capilla ardiente quedará instalada en el Museo del Traje de Madrid.

“Con gran dolor os comunicamos que David Delfín ha fallecido esta noche en su casa de Madrid rodeado de sus seres queridos. Agradecemos las muestras de cariño y apoyo que habéis transmitido a David durante este tiempo. Gracias por vuestro amor y respeto", ha transmitido Macarena Blanchón, directora de comunicacion de la firma, en nombre de su familia.









Una vida de vocación por la moda

David Delfín (Diego David Domínguez González) nació el 2 de noviembre de 1970 en Ronda, Málaga. Siendo un niño, se mudó a Marbella junto con sus padres, Antonio y María, así como con sus tres hermanos (él es el más pequeño). Allí crece y empieza a enamorarse de la moda gracias a su madre, que ejercía de modista. Comienza así su ‘matrimonio’ con el diseño que le llevó a fundar la firma Davidelfin en 2001 junto a los hermanos Deborah, Diego y Gorka Postigo (este último ex novio del diseñador) y la modelo Bimba Bosé. “Escrito todo junto [en relación al nombre que recibe la marca] como metáfora de la unión de las inquietudes del grupo, un proyecto multidisciplinar donde moda, fotografía, arquitectura y vídeo conviven desde entonces”. Así se habla sobre el nacimiento de la compañía en su web.







En 2002, concretamente en septiembre, la firma debuta en Pasarela Cibeles (actualmente conocida como Fashion Week Madrid) y lo hace marcando un antes y después en esta cita con el diseño, por su carácter transgresor y hacer de sus desfiles todo un espectáculo visual. La polémica tampoco se hizo esperar, ya que las modelos desfilaron con capuchas (varias de ellas tuvieron que ser alertadas de no caer de la pasarela al no ver nada) y sogas al cuello, que muchos tacharon de apología del maltrato femenino. Sin embargo, y aunque costó que se quitara la etiqueta de ‘polémico’, en la siguiente edición de la pasarela madrileña era galardonado con el Premio L’Oréal al mejor ‘joven diseñador’ (en septiembre de 2012, recoge otro de estos galardones, en este caso, a la ‘mejor colección’ de primavera-verano 2013).



Su lucha frente al cáncer

Sin embargo, y aunque nunca perdió la sonrisa y fortaleza que le caracterizaban, su vida sufrió un duro revés en enero de 2016 cuando le fueron detectados tres tumores cerebrales, de los que fue operado el 5 de abril del pasado año. “Paso a paso, poco a poco, piedra a piedra, ladrillo a ladrillo”, una frase que publicó en sus redes sociales (junto a una imagen en la que se le veía en el pasillo de un hospital) y con las que desvelaba la enfermedad que padecía y el momento que vivía por aquel entonces (fue meses después de su intervención quirúrgica y tras comenzar un tratamiento de quimioterapia y radioterapia). “Es grave, soy consciente. Y sé que es una lucha real, son tumores de grado 3 que lo que quieren es seguir adelante… pero tenemos que pararlos”, confesaba a la revista ‘Vogue’ en un reportaje frente al objetivo de su novio, el fotógrafo Pablo Sáez, donde mostraba las cicatrices que le dejaron en el cráneo las operaciones.







Desde entonces, se convirtió en una de las ausencias más palpables de Fashion Week Madrid (su última colección sobre la pasarela fue la de otoño-invierno 2016-2017). Y hubo que esperar hasta septiembre de 2016 para volver a verle en un acto público, concretamente, en la presentación del logotipo que había diseñado para la campaña de concienciación y lucha contra el sida ‘Compartir Momentos’. En este acto, su cambio físico era palpable, de hecho, le estaba siendo sido difícil asimilarlo, lo que generó que, al principio, fuera incapaz de mostrar su nuevo aspecto en redes sociales. No obstante, su fortaleza será el rasgo que nunca olvidaremos de él en estos últimos momentos: “Me encuentro con mucha fuerza. Me parece poco atractivo rendirse”, precisó durante este evento.







Meses después, su última aparición pública fue para dar su último adiós a Bimba Bosé en el tanatorio de La Paz de Tres Cantos. Sacó fuerzas de donde no había, pero allí estuvo demostrando que nunca se rindió.



Descansa en paz.





NOTICIAS RELACIONADAS:



-La valiente lucha de David Delfín contra tres tumores cerebrales



-David Delfín reaparece tras ser operado de tres tumores cerebrales.



-Bimba Bosé fallece a los 41 años.



-El último homenaje de David Delfín a Bimba Bosé.