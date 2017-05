La reina Letizia, un mismo estilo en las comuniones de sus hijas

No hay día que no se hable de los looks de doña Letizia. Y ¿cómo no íbamos a fijarnos en el estilismo que ha elegido para acudir a la Primera Comunión de su benjamina, la Infanta Sofía? Si cuando recibió este sacramento su hija mayor, la princesa Leonor, la Reina de España nos sorprendía con un outfit en el que destacaban sus zapatos en metacrilato, al estilo ‘Cenicienta’, ¿con qué nos ha asombrado en esta ocasión? Una pregunta que ha recibido rápida respuesta en cuanto ha llegado a la parroquia Asunción de Nuestra Señora de Aravaca (Madrid), donde se celebraba el acto.



La Reina ha confiado de nuevo en su modisto de cabecera, Felipe Varela, como ya ocurriera en la Comunión de la princesa Leonor y en las fechas más señaladas de su reinado, como por ejemplo el día de su proclamación. Sin sorpresas y fiel a su estilo 'royal', la reina ha elegido un abrigo de verano en verde menta con mangas bordadas, recordando al diseño que lució bordado a mano, en 6 tonos de hilo verde, el día de la Comunión de su primogénita.



Para este 17 de mayo, la reina Letizia vuelve a escoger un abrigo de verano como pieza clave de su 'look' también en seda y guipur, con brocados. A diferencia del diseño que llevó en 2015 durante la Comunión de Leonor, en esta ocasión los brocados forman parte de las mangas y laterales del diseño y tiene siete botones forrados en seda. En cuanto a los zapatos, si hace dos años se decantó por la sandalia peep-toe destalonada y en vinilo trasparente con diez centímetros de tacón, en esta ocasión ha elegido unos stilettos metalizados de Magrit a juego con el bolso de mano, también del diseñador Felipe Varela. ¿Y las joyas?



En efecto, las hemos visto anteriormente. Se trata de unos pendientes de diamantes y oro blanco con forma de cascada que ha llevado en varias ocasiones, entre ellas, en la primera visita de su Reinado a la Universidad de Salamanca o en 2014, durante el Concierto previo a los Premios Príncipe de Asturias.