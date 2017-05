No queda nada para que se celebre uno de los eventos del mundo de la moda más esperados (y que más ‘celebs’ reúne). Hablamos de la Gala MET, que este 2017 tendrá lugar el próximo 1 de mayo. Cuenta atrás por tanto para deleitarnos con una alfombra roja en la que la osadía se mezcla con el ‘glamour’, dejando para la historia momentos inolvidables. Y, como viene siendo habitual, el ‘dress code’ de la noche viene inspirado por la exposición del Costume Institute que se presenta (motivo por el que se celebra este acto). ‘Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between’ es el título que recibe la muestra de este año y sí, lo has intuido bien, está dedicada a una de las diseñadoras más singulares del mundo, Rei Kawakubo; de ahí, que su nombre sea de los más citados en las últimas semanas (y más que lo será cuando el Metropolitan Museum of Art despliegue su alfombra roja por la escalinata que da a la Quinta Avenida de Nueva York y dé la bienvenida a todos los invitados de la gala).



VER GALERÍA

¿Por qué es tan destacada Rei Kawakubo?

Los diseños de Rei Kawakubo (1942, Tokio), directora creativa de Comme des Garçons, no solo gozan de una personalidad única, sino que han sabido romper con los patrones clásicos para inscribirse en el universo de las formas arquitectónicas y deconstruidas. Ruptura de reglas de la mano de esta japonesa que rasgaba, arrugaba o disponía los complementos de sus prendas, como los botones, de aparente forma improvisada. Con esta exposición, se homenajea su creatividad y su visión conceptual de la confección.



DETALLES SOBRE REI KAWAKUBO: Aunque no estudió diseño (es licenciada en Filosofía y Letras en la Universidad de Keio, Tokio), comenzó a trabajar para la empresa textil Asahi Kasei, que le sirvió para fundar su propia marca en 1966. En 1969, crea Comme des Garçons, consiguiendo su consagración como firma de éxito a partir de finales de la década de los 70.



VER GALERÍA

¿Quiénes serán los primeros en ver la exhibición?

La exposición, que estará abierta al público del 4 de mayo al 4 de septiembre, recibirá en exclusiva a sus primeros visitantes durante la Gala MET 2017 (1 de mayo). Entre ellos, los nombrados como anfitriones del evento este año, entre los que se encuentran Pharrell Williams, Katy Perry y, según 'Page Six', una de las parejas más emblemáticas de este acto –y que más muestras de amor nos han dado sobre la alfombra gala de la noche-: Gisele Bündchen y Tom Brady. Quien aparentemente no estará, será Ivanka Trump, otra de las ‘fans’ de la velada. Sus compromisos profesionales parece ser que tienen su agenda completa.



VER GALERÍA

Te puede interesar:

-Gala MET: Repasamos 'momentazos' históricos, los mejores (y peores) 'looks'... ¡foto a foto!

-Claire Danes, la mejor vestida de la Gala MET 2016.