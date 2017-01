Detienen a una banda de veteranos, de entre 50 y 72 años, por el atraco a Kim Kardashian en París La semana pasada Kim volvió a las redes sociales tras tres meses de ausencia después de sufrir un robo a punta de pistola en la capital francesa

Mientras Kim Kardashian todavía se recupera del enorme susto que vivió el pasado 3 de octubre, cuando sufrió un atraco a punta de pistola en el hotel parisino donde se alojaba, la investigación sigue avanzando. La policía francesa ha detenido este lunes a 16 personas en relación con el robo, durante el cual se llevaron joyas valoradas en diez millones de dólares (casi nueve millones de euros). Según revelan fuentes cercanas al caso al diario británico Daily Mail, los detenidos tienen, en su mayoría, entre 50 y 72 años y casi todos poseen antecedentes penales.

Los arrestos se produjeron poco después de las 6:00, hora local, en varias operaciones simultáneas llevadas a cabo en distintos puntos de Francia, concretamente en Raincy, Vincennes -ciudades de la periferia de París-, Ruán (al noroeste del país) y Grasse (en la Provenza), de acuerdo con la emisora de radio francesa RTL.

Citando a una fuente policial, la emisora France Info ha indicado que entre las personas detenidas estarían, además de los autores materiales del robo, los intermediarios vinculados con el intento de revender las joyas que se llevaron, entre las que se encontraba el anillo valorado en cuatro millones de dólares (casi tres millones y medio de euros) de Kim . Este mismo medio asegura que la operación dirigida por la Brigada de Represión del Banditismo todavía no está cerrada y que el número de arrestos es provisional.

Según los elementos que se habían filtrado de la investigación del robo abierta por la justicia francesa, fueron cinco hombres vestidos de policía los que amenazaron al vigilante de noche del hotel y, después de introducirse en el edificio, amordazaron a Kim Kardashian en su habitación. En las grabaciones de videovigilancia se pudo ver que los ladrones salieron del lugar a pie y en bicicleta, detalles que apuntarían a que el ataco había sido minuciosamente planeado, aunque, según informa RTL, dejaron ADN en el lugar de los hechos, lo que habría permitido a la policía llegar hasta ellos.

Precisamente hace unos días se publicó un avance de la nueva temporada del reality Keeping up with the Kardashians en el que se puede ver a la hija de Kris Jenner y Robert Kardashian confesando cómo vivió el momento en que los ladrones entraron en su habitación. "Pensaba que me iban a disparar por la espalda", confiesa entre lágrimas en el vídeo. "No había forma de escapar. Me afecta mucho pensar en ello", añade.

La más popular del clan Kardashian volvió la semana pasada a las redes sociales después de tres meses de ausencia y lo hizo publicando una serie de fotografías familiares con las que parecía querer dejar claro que los rumores de crisis en su matrimonio que han planeado recientemente sobre ella son falsos.



Además del traumático atraco, Kim ha tenido que hacer frente en los últimos meses a la hospitalización de su marido, el rapero Kanye West, que fue ingresado tras cancelar su gira de conciertos debido al estrés y el agotamiento.