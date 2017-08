Aunque el secreto de la sensualidad radica en tu seguridad… ¡una ayudadita nunca está de más! Y por muy raro que pueda parecer, la ropa –nuestro delirio por excelencia-, puede ayudar a causar un gran impacto no sólo en esa persona del sexo opuesto que quieres enamorar, sino en todas las que te rodean, como lo encontró un estudio de la Universidad de Berkeley.

1.- ¡Eres sirena! ¿Vas a ir a una fiesta, boda, graduación o evento importante y quieres lucir espectacular? Entonces consigue un vestido sirena, ¡y asunto arreglado! Esto gracias al corte que posee esta pieza, el cual resalta las curvas, sobre todo la cintura, caderas y glúteos de cualquier mujer –y que resulta ser encantador a la vista de cualquier mirada-.

VER GALERÍA

2.-El escote ideal. Aunque el escote off-the-shoulder es el favorito de muchas, según el estudio, el escote en V ocupa un lugar muy especial dentro del corazón de los hombres. Y es que además de ser bastante sexy, gracias a su diseño, éste alarga el cuello y estiliza la figura.

VER GALERÍA

3.-Entre más altos, ¡mejor! Si hay algo que admitir, es que todas las mujeres lucen mucho mejor con tacones. Y es que este accesorio no sólo aumenta la estatura por unos centímetros, sino que también ‘esculpe’ las piernas de inmediato. Con vestidos, faldas, o incluso jeans, ¡esta pieza es garantía de sensualidad y sofisticación!

VER GALERÍA

4.-Resalta tu cintura. No importa si te decides por usar un top, jumpsuit, camisa o vestido… una de las cosas que estos deben tener es que marquen tu cintura, como lo encontró el estudio. Puede ser desde un cinturón –incluido o no-, hasta un diseño en corte A o péplum; el chiste es que debes de potenciar esta parte de tu cuerpo para resaltar tu belleza.

VER GALERÍA

5.-El clásico. Y cuando lo demás no funciona, a seguir lo clásico: un vestidito negro –también conocido como little black dress-, el cual según este estudio no sólo favorece cualquier figura, sino que resulta ideal para cualquier evento, temporada o estilo. ¿El truco? Escogerlo en corte A –o figura skater-, para así resaltar mucho más tu silueta, y si eres petite, entre más corto sea, mucho mejor -para así alargar tus piernas-.

VER GALERÍA