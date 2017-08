Cara Delevingne y Bella Hadid tienen algo en común… y no, no es su belleza que impacta o que ambas tienen a Kendall Jenner como mejor amiga, sino una prenda: un vestido metálico con escote en V profundo, el cual las hizo brillar en diferentes circunstancias.

¿La primera en estrenarlo? Fue Bella, quien robó todas las miradas al caminar por la pasarela de Alexandre Vauthier en una creación del diseñador: un vestido con lentejuelas metálicas, escote en v profundo y un moño negro amarrado a la cintura, el cual presentó en su colección de Alta Costura de otoño-invierno, en París.

Y no se sabe si éste fue inspiración para Cara o mera coincidencia, pero la británica lo eligió como su arma para deslumbrar en el estreno de la película Valerian, en Saint-Denis, Francia, en donde sacó su talento y trucos como modelo, posando de lo más sexy y chic en esta alfombra roja. La actriz logró un look futurista y sensual no sólo por sus labios -que a diferencia de Bella, estaban pintados de rojo-, sino también por su nuevo look: un corte a rapa -que ya se convirtió en pixie-, el cual sobresale de entre todo al ser platino.

¿Lo más curioso? Es que a pesar de ser un vestido muy estiloso, tanto Bella como Cara tuvieron problemas en diferentes áreas: la primera mostrando de más debido a la abertura que éste tiene en los muslos, mientras que la segunda batalló para no sufrir un accidente con el escote muy pronunciado.

Bella o Cara… según tú, ¿quién ganó este duelo de estilos?

