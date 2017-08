La Temperatura de Venecia subió… ¡y todo es culpa de Chrissy Teigen! ¿La razón? Un mini vestido negro que la conductora eligió para ir a la ópera, el cual resaltó al máximo sus atributos –y que hizo exclamar Mamma Mia! a más de uno-.

¿El look en cuestión? Un little black dress -o vestidito negro- terciopelo, y con corte asimétrico de Mason, el cual tiene costo de 748 dólares -lo que equivale a 13 mil 440 pesos-. Éste no sólo le dio un toque ochentero por su estructura y manga de un sólo hombro, sino que también potenció su torso y curvas gracias a su escote en V.

Incluso su esposo, el cantante John Legend, quedó impactado con la belleza de Chrissy y no desaprovechó la oportunidad para presumir lo bien que se veía al publicar una foto de ella, en donde aparece posando con los canales de Venecia de fondo, antes de que ambos tuvieran una cita en la ópera.

¿Será que la clave del matrimonio entre Chrissy y John sea darse una escapada de vez en cuando? Eso parece, y es que además de que ambos se mostraron más enamorados que nunca, aprovecharon este tiempo con su hija, Luna, esto junto a la madre de Teigen, Vilailuck, publicando otra foto en donde aparecen los cuatro disfrutando de un helado.

Y si hablamos de estilo, Chrissy ha dado toda una cátedra de sofisticación, luciendo pijamas como looks de día, así como lentes de lo más estilosos y lo que parece ser el nuevo accesorio favorito de la famosa: turbantes con formas de flores. Eso sí; todo con la ayuda de su equipo de belleza compuesto de un maquillista, peinador y estilista, quienes también viajaron a Venecia con la conductora para hacerla brillar en todo momento.

