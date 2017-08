Una moda muy conceptual, ¡y sobre todo natural! Al parecer eso es lo que está tratando de imponer Kendall Jenner, pues la modelo volvió a sorprender al asistir a una exhibición de arte en Nueva York con una blusa naranja… y sin nada abajo.

Acompañada de su gran amiga, la también modelo Bella Hadid, Kendall demostró que enseñar de más no es algo que le dé pena, sino todo lo contrario; esto al caminar como si nada por los pasillos de una galería en esta ciudad, luciendo un top con escote en V profundo, holanes, mangas acampanadas de tela ligera, el cual dejó ver su torso por completo.

Da click en la foto para ver la galería de Kendall

Y con una sonrisa de oreja a oreja, Kendall –quien coordinó su look con unos jeans y botas blancas con tacón de Stuart Weitzman-, dio una vuelta por la exhibición artística, sin siquiera inmutarse cuando en varias ocasiones estuvo a punto de enseñar mucho más de lo que ya estaba mostrando.

¿Deseará Kendall mandar un mensaje a través de este estiloso –pero bastante arriesgado- look? Podría ser, y es que tanto ella como sus amigas -Cara Delevingne o incluso Bella-, se han mostrado a favor del feminismo y nada mejor para enaltecer este movimiento que unirse al hashtag #FreeTheNipple (o #LiberaElPezón), y mostrar esta parte del cuerpo en sinónimo de equidad y libertad de expresión.

"En verdad no entiendo por qué tanto revuelo en no usar sostén. Creo que es cool, ¡y en verdad no me importa! Es sexy, cómodo y me siento bien con mis senos. ¡Eso es todo!", confesó hace algunos meses en su página. Lo que es cierto es que la modelo no para de sorprender tanto a sus fans como a medios a la hora de presumir sus looks, tendencias y estilos, los cuales siempre suelen ser modernos, atrevidos e incluso masculinamente chic. Y tú, ¿qué piensas de esta tendencia? ¿Te atreverías a salir un día sin bra?