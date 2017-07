El espectacular 'look' de cumpleaños de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez sopla hoy las velas de su 48 cumpleaños. La cantante del hit veraniego Ni tu ni nadie no puede estar atravesando un mejor momento personal y profesional. Además de la canción en la que colabora junto a Gente de Zona, y que ha colocado a la artista entre los puestos más altos de las listas de éxitos, JLo disfruta de un momento muy dulce en su vida junto al exjugador de béisbol Álex Rodríguez.

Aunque ambos se conocían desde 2004, no volvieron a mantener contacto hasta que, hace unos meses, coincidieron en un restaurante de Los Ángeles. La chispa entre ambos surgió rápidamente y, en el mes de marzo, el deportista confirmaba la noticia durante una entrevista en el programa The View: "Estamos en un buen momento, es una chica increíble y uno de los seres humanos más inteligentes que he conocido. Además de una madre increíble”.

Este fin de semana, la pareja, que no ha escondido su amor desde entonces, celebraba los cumpleaños de ambos, ya que el aniversario de Rodríguez es tan solo tres días después del de la cantante.

Para la ocasión, Jennifer Lopez decidió presumir de su espectacular figura apostando por un mini vestido personalizado con aberturas y transparencias de la firma Bao Tranchi. Un diseño que obligaba a la artista a prescindir de su ropa interior, y con el que consiguió un look hípersexy y atrevido. Para rematar su ‘outfit’, la del Bronx optó por unos pendientes de Mattia Cielo, unas sandalias negras de Jimmy Choo y un bolso de mano metalizado.

Esta no es la primera vez que Jennifer Lopez se decanta por un vestido de la firma. En el año 2015, coincidiendo también con su cumpleaños, la cantante lució otro diseño personalizado para la ocasión. La propia firma, que tanto esta vez como en la anterior ha presumido de la imagen de la actriz luciendo sus diseños, aseguraba entonces que había creado la pieza de Jennifer Lopez pensando en mostrar su cuerpo de una manera original y transgresora que “cubría todo lo que tenía que ser cubierto”.

La cantante fue muy criticada entonces por su elección y, aunque ahora tampoco se ha librado de los comentarios despectivos que rechazan el diseño de Tranchi, Lopez no tiene ningún tipo de problema a la hora de enseñar su cuerpo y presumir de sus curvas. “¿Realmente importa la edad para llevar un vestido así? Tengo 46 años, soy madre y es mi cumpleaños”, recogía el diario neoyorkino Daily News hace dos años.