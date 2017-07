En el vasto guardarropa de Melania Trump abundan prendas de diseñador de lo más elegantes para las cenas de estado, giras internacionales y eventos en la Casa Blanca. Sin embargo, también hay todo tipo de piezas casuales que usa en su día a día, sin perder su refinado estilo.

Cuando está por salir de viaje, la Primera Dama opta por blusas de algodón, jerseys tejidos, jeans, vestidos camiseros, flats y sandalias de plataforma.

RUMBO A SU PRIMERA GIRA PRESIDENCIAL: Para su primera gira por el extranjero en mayo pasado, Melania Trump se dejó ver con un increíble suéter Max Mara color hueso, acompañado de una falda lápiz confeccionada en piel color ladrillo, de Hervé Pierre.

VER GALERÍA Sofisticada con una falda de piel y un impecable suéter. Foto: Getty Images

REGRESO DE SU PRIMERA GIRA PRESIDENCIAL: A su retorno a los Estados Unidos, tras su primera gira presidencial por Medio Oriente y Europa, la Primera Dama descendió del Air Force One enfundada en un cárdigan verde menta y unos pantalones cortos en color blanco.

VER GALERÍA Tras un largo viaje de regreso de Europa, Melania lució radiante. Foto: Getty Images

PRIMER DÍA EN WASHINGTON DC: En su primer día como habitante de Washington DC –a principios de junio –vistió unos pantalones café y una camiseta sin mangas de algodón blanco. Las prendas eran de los diseñadores Dolce & Gabbana y Bally, respectivamente. Llevó un bolso Hermes Birkin (de alrededor de $10 mil dólares) y unos pumps de pitón de Manolo Blahnik.

VER GALERÍA Su llegada triunfal a Washington, en compañía de su esposo e hijo. Foto: Getty Images

PRIMER FIN DE SEMANA EN CAMP DAVID: Cuando iba en camino a Camp David con su esposo, el presidente Donald Trump, y su hijo, Barron Turmp, Melania se dejó ver con un look muy relajado. La Primera Dama usó un vestido camisero abajo de la rodilla de Gabriela Hearst (cuyo precio ronda los mil 795 dólares) y lo complementó con cinturón de piel café de Michael Kors. Calzó un par de flats color café claro.

VER GALERÍA Un look relajado para un fin de semana lejos de la capital. Foto: Getty Images

REGRESO DE CAMP DAVID: Tras pasar un par de días en Camp David, Melania Trump descendió del Marine One y fue el centro de las miradas con su sencillo look. La Primera Dama lució una blusa de botones y unos jeans verde olivo de J Brand Maria. Completó su look con unas sandalias de Manolo Blahnik, un fabuloso tote Céline –cuyo precio ronda los tres mil dólares –y unas gafas de sol tipo aviador.

VER GALERÍA Los maxi bolsos son de sus preferidos. Foto: Getty Images

GIRA EN POLONIA Y ALEMANIA: En su segundo viaje a Europa como Primera Dama, Melania se dejó ver sofisticada con un look minimalista. Vistió un suéter de punto negro y unos pantalones al tobillo de Valentino. Completó su atuendo con un par de stilettos de ante de Manolo Blahnik, unas gafas oscuras y una lujosísima bolsa de mano: una Birkin de cocodrilo.

VER GALERÍA Melania Trump, súper chic para su viaje por Alemania y Polonia. Foto: Getty Images