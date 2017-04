Si se es seguidor de la moda o amante de ella, es bien sabido que no hay evento más importante y con mejor convocatoria que la gala del Met, organizada por Anna Wintour y considerada por muchos como los Oscar de la moda.

La fiesta de inauguración sobresale por reunir a la crema y nata de Hollywood, la industria de la moda y la escena neoyorquina. No hay quien se resista a desfilar por esa alfombra roja, ni siquiera Ivanka Trump que año con año he sido una fiel asidua. Pero según informa Page Six este 2017 será la excepción.

La publicación informa que las ocupadas agendas de Ivanka y su esposo, Jared Kushner no cuentan con un solo espacio durante esta fecha. Todo parece indicar que la pareja ha decidido dar prioridad a otros compromisos de carácter profesional que desafortunadamente coinciden con la fecha de la gala del Met.

Este 2017 la exhibición rendirá tributo por segunda vez a una diseñadora en vida; Rei Kawakubo. Homenajeando la carrera y estética única de la japonesa. Además de Anna Wintour, el evento también contará con Katy Perry y Pharell Williams como anfitriones.

No te pierdas nuestra cobertura en tiempo real el primer lunes de mayo.